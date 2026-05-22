Crisis en el GOB: La presidenta y otras componentes de la junta directiva dimiten por la «oposición constante» del sector crítico

"Esperábamos que bajaran las hachas y nos dejaran trabajar". La paz que Teresa Cuennet esperaba al ser nombrada presidenta del GOB Mallorca con una amplia mayoría hace menos de dos años nunca llegó. Esta tarde ha anunciado, entre lágrimas, su dimisión en una asamblea extraordinaria de socios, después de no haberse logrado frenar la guerra interna que desde hace años embrutece a la entidad ecologista.

Junto a Cuennet también han presentado su dimisión varias integrantes de la junta directiva afines a la presidenta. La salida de la responsable de Territori i Campanyes, Margalida Ramis, que abandonó definitivamente el GOB tras 17 años vinculada a la entidad y después de haber sido presidenta durante un año, fue la chispa que acabó de encender el conflicto y evidenció las profundas discrepancias internas.

El enfrentamiento divide al grupo entre un sector crítico, más centrado en la conservación de especies y espacios naturales, y el sector oficialista, con una visión más enfocada en ámbitos sociales y transversales.

La ya expresidenta denunció además el "tono agresivo y menospreciador" del sector crítico y aseguró que han llegado a dirigirse a ellas como "terraplanistas", mientras se presentaban "como los salvadores del GOB".

"Ahora mismo tenemos una crisis por el modelo de entidad que queremos", afirmó Cuennet, visiblemente emocionada. "Me voy de la entidad que me ha visto crecer y me ha hecho sentir orgullosa. Presidir el GOB ha sido un privilegio, pero también una pesadilla".

"Marionetas de Margalida Ramis"

Otras personas de la junta directiva denunciaron graves comentarios por parte del sector crítico, al que acusaron de actitudes de menosprecio y de haberlas tachado de "marionetas de Margalida Ramis". "Estamos viviendo una autodestrucción colectiva. Nosotros queremos que la entidad sobreviva y renazca", aseguraba otra de las integrantes dimitidas de la junta.

Algunas de ellas criticaron además que, en un momento en el que muchas entidades sufren la falta de relevo generacional, una organización que sí lo estaba consiguiendo, como el GOB, haya acabado profundamente herida. "Ha faltado empatía y lealtad", lamentaron.

Miembros del sector crítico también respondieron, algunos de ellos con dureza, denunciando la falta de consenso y evidenciando dos posturas que parecen ya irreconciliables y que amenazan el futuro de la entidad. Este sector firmó recientemente una tribuna en este diario que no contribuyó a rebajar la tensión. En ella expresaban su voluntad de "contribuir a reconstruir y reactivar el GOB desde dentro, reforzando la participación en las campañas, el territorio, el voluntariado y los espacios colectivos de trabajo". También reivindicaban la experiencia acumulada por sus integrantes tras años de implicación en distintas juntas, etapas y ámbitos de trabajo de la entidad.

El sector crítico defendió en esa tribuna que la actual crisis interna no había surgido de forma repentina, sino que el GOB "arrastraba una situación de estancamiento importante" en distintos ámbitos internos de funcionamiento de la entidad. Según expusieron, varios procesos estratégicos llevaban tiempo completamente bloqueados, entre ellos el plan estratégico, el plan de igualdad, el protocolo de acoso, la revisión de los estatutos o el régimen de funcionamiento interno.

También denunciaban la ausencia de delegaciones locales activas, una relación "profundamente deteriorada" con la junta interinsular, una presencia "mínima" en la calle y un voluntariado "prácticamente sin estructura". A ello sumaban una creciente sensación de desconexión entre la entidad, el territorio y parte de su base social.

En el texto, sus firmantes reconocían además que durante los últimos 17 meses había habido "tensiones y dificultades internas" que no querían "negar ni minimizar", aunque defendían que también se había realizado "mucho trabajo" y se habían producido "avances importantes".

Pese al duro diagnóstico, el sector crítico hacía un llamamiento a la implicación activa de socios y simpatizantes "no desde la confrontación entre bloques", sino desde "la responsabilidad compartida de preservar y reforzar el proyecto colectivo que representa el GOB". También apelaban a recuperar "espacios de confianza, deliberación y trabajo" para seguir avanzando en "la defensa de la tierra y de la cultura propia", así como en la construcción de "una sociedad más justa y ecológicamente sostenible".

Cabe recordar que Teresa Cuennet ganó la presidencia del GOB por amplia mayoría, con 84 votos a favor de un total de 125, por delante del otro candidato, Joan Moranta, representante del sector más crítico de la entidad. Cuennet ya formaba parte anteriormente de la junta directiva y asumió el liderazgo de la organización con la voluntad de abrir una nueva etapa.

La crisis estalla además en uno de los momentos más delicados para una entidad histórica del ecologismo balear, responsable de algunas de las mayores conquistas medioambientales de las islas. Hace apenas tres años el GOB celebró sus bodas de oro tras medio siglo de lucha en defensa del territorio y de espacios naturales emblemáticos.

Entre sus principales victorias figuran la paralización de la urbanización de sa Dragonera, la protección de espacios como la Serra de Tramuntana, Mondragó o Llucalcari, así como la recuperación del buitre negro en Balears.