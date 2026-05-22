Costa acusa a Armengol de "dejar entrar hasta la cocina" a la trama Koldo en Baleares después de que Aldama la exculpara de cobrar comisiones

El portavoz del Govern y vicepresidente, Antoni Costa, ha acusado este viernes a la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, de "dejar entrar hasta la cocina" a la trama Koldo en Baleares pese a que el empresario Víctor de Aldama la exculpó expresamente de haber cobrado comisiones por los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Las declaraciones de Costa llegan después de la comparecencia de Aldama a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por el Govern balear. El documento incorpora nuevas conversaciones entre el exasesor ministerial Koldo García y Armengol sobre la compra de mascarillas y también sobre la adquisición de test para aeropuertos.

Aldama aseguró por primera vez que no le consta que Armengol ni nadie de su administración en Baleares reclamara comisión alguna a cambio de los contratos. El empresario sí sostuvo, en cambio, que el hoy ministro Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, le habría solicitado una comisión de 50.000 euros a través de Koldo.

Pese a ello, Costa sostiene que las palabras de Aldama "solo confirmaron lo que ya sabíamos", que los "contactos en Baleares de Koldo y sus compañeros, como Ábalos, eran con Francina Armengol". El portavoz del Ejecutivo autonómico vincula esta afirmación al "intercambio de 65 WhatsApp" entre Armengol y Koldo García y al "trato cariñoso" entre ambos. "Se confirmó también que quien dejó entrar hasta la cocina a la trama corrupta fue ella", afirma Costa, que carga además contra quienes habían reclamado disculpas al PP por sus acusaciones contra la dirigente socialista.

"Nadie había dicho que Armengol cobró, menos mal, porque el escándalo sería de proporciones gigantescas si lo hubiera dicho Aldama", añade el vicepresidente del Govern. Costa acusa además a la expresidenta balear de permitir que "la trama corrupta cobrara y saqueara 3,7 millones de euros con comisiones por las mascarillas fake" y reclama al PSOE que "pida disculpas a los ciudadanos por haber dejado que una trama corrupta estafara y saqueara 3,7 millones de euros a los ciudadanos de Baleares". El portavoz del Govern lamenta asimismo que "ningún dirigente del PSOE haya pedido disculpas por dejar entrar a una organización criminal para saquear" dinero público durante la pandemia.