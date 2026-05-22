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El Consell de Mallorca celebra la anulación del registro de alquiler turístico por provocar un "perjuicio innecesario" al sector

La institución insular también ha considerado que el Gobierno no tiene potestad para modificar los registros autonómicos ya existentes en lo que respecta a la inscripción de inmuebles destinados al alquiler turístico

Archivo - Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico, a 17 de junio de 2024, en Madrid (España).

Archivo - Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico, a 17 de junio de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

EP

Palma

El Consell de Mallorca ha celebrado que el Tribunal Supremo ha anulado el registro único de arrendamientos de corta duración al entender que la medida ha provocado un "perjuicio innecesario" al sector turístico. De este modo se ha expresado el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, un día después de que el Supremo comunicara una decisión que justificó en la ausencia de competencias por parte del Estado para establecer esta regulación.

La institución insular, en un comunicado, también ha considerado que el Gobierno no tiene potestad para modificar los registros autonómicos ya existentes en lo que respecta a la inscripción de inmuebles destinados al alquiler turístico. "La decisión del Tribunal Supremo porque confirma aquello que ya habíamos advertido en distintos foros desde el primer momento: no se pueden impulsar medidas de esta trascendencia sin seguridad jurídica, sin consenso con los territorios e invadiendo competencias que corresponden a las comunidades autónomas y, en el caso de Mallorca, al Consell de Mallorca", ha dicho Ginard.

El conseller insular ha considerado el registro único estatal ha supuesto "tiempo perdido, confusión normativa y un perjuicio innecesario para un sector turístico que necesita estabilidad y reglas claras, no improvisaciones". "Durante meses, empresas, propietarios y profesionales han tenido que convivir con dudas e incertidumbres derivadas de una regulación que finalmente ha quedado desacreditada judicialmente", ha incidido.

En el caso de Mallorca, ha expuesto Ginard, este registro único estatal suponía también que una parte importante de la oferta reglada de alquiler turístico existente quedara de fuera, concretamente los inmuebles que tan solo son de actividad turística.

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Con todo, el Consell de Mallorca ha instado al Gobierno central a adoptar medidas contra los responsables de "imponer" esta normativa "a pesar de las reiteradas advertencias y debido al perjuicio causado al sector turístico".

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