El Colegio de Profesores advierte que la autoridad docente ya existe por ley y reclama más recursos pedagógicos

El anuncio de la Conselleria de Educación y Universidades de reformar el decreto de convivencia para blindar la figura del profesorado ha recibido una respuesta contundente por parte del sector. El Colegio Profesional de Docentes de las Illes Balears (CPDIB) ha salido al paso para aclarar que las medidas anunciadas no pueden presentarse como una "novedad jurídica", ya que la normativa estatal básica -dicen- reconoce la condición de autoridad pública y la presunción de veracidad de los docentes desde hace casi dos décadas.

A pesar de que el conseller Antoni Vera justificó la urgencia de la reforma por los 15 años de antigüedad del decreto actual, desde el CPDIB matizan que la ley educativa actual ya ampara estas funciones disciplinarias. No obstante, el colectivo profesional lamenta no haber sido convocado formalmente para esta revisión, criticando que, a fecha de hoy, "la administración no ha enviado ningún borrador a la Mesa de Docentes ni al Consell Escolar de las Illes Balears", ignorando -manifiestan-la función consultiva reconocida en los propios estatutos del Colegio.

Para los representantes de los docentes, el debate no debe centrarse únicamente en el estatus jurídico, sino en cómo se gestiona el día a día en las aulas. En su comunicado, el Colegio remarca que "la autoridad, por muy declarada que esté, si no es ejercida de forma pedagócia y asertiva, y reconocida por la otra parte, no tiene como resultado una conviviencia" positiva con alumnos y familias.

Según explican los profesionales, la prioridad de la educación "debe ser que los menores aprendan a autorregularse y a respetar al otro". Por ello, consideran que el éxito de la convivencia escolar no depende de redefinir leyes, sino de crear un entorno adecuado donde el recurso a la vía sancionadora o judicial sea algo totalmente "excepcional".

Para los representantes de los docentes, el debate no debe centrarse únicamente en el estatus jurídico, sino en cómo se gestiona el día a día en las aulas

Petición urgente de medios humanos

El Colegio de Profesores insiste en que para lograr un clima escolar óptimo es imprescindible "movilizar recursos" materiales y humanos, y no solo modificar textos legales. Entre las demandas urgentes del colectivo destaca la "necesidad de contar con espacios de trabajo no masificados", así como un "apoyo coordinado a las plantillas" mediante la incorporación de profesionales especializados como psicólogos, técnicos de intervención sociocomunitaria, trabajadores sociales y enfermeros.

Asimismo, los docentes reclaman a la Conselleria una apuesta decidida "por la formación específica, tanto inicial como permanente". El foco, según detalla el CPDIB, debe ponerse en el aprendizaje de "prácticas restaurativas, mediación y de mejora de clima de aula", "siguiendo el mandato de la propia Ley Educativa de las Illes Balears, que exige una orientación enfocada a la resolución pacífica de los conflictos en las aulas".