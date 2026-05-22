7 planes pintorescos (y muchos gratis) para exprimir este fin de semana en Mallorca con niños
Te ofrecemos varios ideas para disfrutar en familia de la isla
Redacción
Este fin de semana llega cargado de excusas perfectas para apagar pantallas, preparar una mochila ligera y redescubrir Mallorca en familia. Entre fincas públicas, museos, exposiciones, música y propuestas culturales gratuitas, la isla ofrece planes para todos los gustos: desde una mañana de naturaleza y cuentos hasta una tarde de arte en Palma o una escapada literaria a Binissalem.
Si todavía no sabes qué hacer este sábado 23 y domingo 24 de mayo, aquí va una selección de planes culturales y de ocio para disfrutar con niños en Mallorca.
1. Cuentacuentos y naturaleza en Raixa
Uno de los planes más especiales del sábado es Maig a Raixa, una jornada en la Finca Pública de Raixa pensada para descubrir este espacio patrimonial en familia. La programación incluye el cuentacuentos “Na Sionagastapoc”, recomendado para niños de 3 a 6 años, con una historia sobre el agua, la curiosidad y la importancia de cuidar este recurso. También habrá una propuesta de cocina en directo centrada en la cocina de aprovechamiento.
Ficha práctica
- Dónde: Finca Pública de Raixa, Bunyola.
- Cuándo: Sábado 23 de mayo.
- Precio: Actividad con formulario de inscripción previa.
- Edad recomendada: Cuentacuentos para niños de 3 a 6 años.
- Por qué ir: combina naturaleza, educación ambiental y patrimonio en uno de los entornos más bonitos de Mallorca.
2. Conferencia familiar sobre neandertales en Manacor
Dentro del Dia Internacional dels Museus 2026, el Museu de Manacor acoge el sábado la conferencia “Neandertals, una humanitat desapareguda”, a cargo de la investigadora Maite Arilla Osuna. Es un plan ideal para familias con niños mayores o adolescentes curiosos por la prehistoria, la evolución humana y los grandes misterios del pasado.
Ficha práctica
- Dónde: Museu de Manacor.
- Cuándo: Sábado 23 de mayo.
- Hora: 19.00 h.
- Precio: Gratis hasta completar aforo.
- Edad recomendada: Niños mayores y adolescentes.
- Por qué ir: es una forma sencilla de convertir una tarde en una pequeña aventura histórica.
3. “Primavera al jardí” en Binissalem
La Casa Museu Llorenç Villalonga, en Binissalem, acoge el ciclo Primavera al jardí, con literatura, narrativa y música en un entorno tranquilo y muy apetecible para ir en familia. Este sábado la programación incluye la propuesta “L’amor, la set”, con Pau Pascual y Maria Adrover, en el jardín de Can Sabater.
Ficha práctica
- Dónde: Jardín de Can Sabater, Casa Museu Llorenç Villalonga, Binissalem.
- Cuándo: Sábado 23 de mayo.
- Hora: 12.30 h.
- Por qué ir: perfecto para familias que buscan un plan cultural sin prisas, lejos del bullicio de Palma.
4. Exposición “Wunderkammer” en el Casal Solleric
Palma también ofrece un plan de arte muy atractivo para familias: la exposición “Wunderkammer”, de Joan Fontcuberta, en el Casal Solleric. La muestra forma parte del universo visual del fotógrafo catalán y se puede visitar hasta el 5 de julio.
Ficha práctica
- Dónde: Casal Solleric, Palma.
- Cuándo: Disponible este fin de semana; exposición abierta hasta el 5 de julio.
- Hora: Consultar horario de apertura del Casal Solleric.
- Precio: Entrada gratuita.
- Por qué ir: una exposición visual, sorprendente y perfecta para despertar preguntas sobre fotografía, realidad e imaginación.
5. “Habitar la natura”, arte gratuito en el corazón de Palma
El Espai Cor del Ajuntament de Palma acoge “Habitar la natura”, exposición de Fèlix Coll que se puede visitar hasta el 28 de junio. Es un plan cómodo, céntrico y gratuito para una mañana o tarde de paseo por Palma. La agenda de Palma Cultura detalla que la entrada es libre.
Ficha práctica
- Dónde: Espai Cor, Ajuntament de Palma, plaza de Cort, 1.
- Cuándo: Sábado 23 y domingo 24 de mayo.
- Hora: Sábado, de 9.00 a 19.00 h; domingo, de 10.00 a 19.00 h.
- Precio: Entrada libre.
- Ideal para: Familias que quieran combinar exposición, paseo por el centro y merienda.
- Por qué ir: es un plan gratuito, fácil de encajar y perfecto para introducir a los niños en el arte contemporáneo.
6. CaixaForum Palma: Zuloaga y Anglada-Camarasa
CaixaForum Palma mantiene la exposición “Zuloaga / Anglada-Camarasa. Dos visiones de la modernidad”, una oportunidad para acercar a los niños al arte a través de colores, retratos, paisajes y preguntas sencillas como “¿qué te llama más la atención?” o “¿qué historia inventarías para este cuadro?”. La muestra está abierta de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 h.
Ficha práctica
- Dónde: CaixaForum Palma, plaza de Weyler, 3.
- Cuándo: Sábado 23 y domingo 24 de mayo.
- Hora: De 10.00 a 20.00 h.
- Precio: Entrada general, 6 €; gratis para clientes CaixaBank y menores de 16 años.
- Extra familiar: Sábados y domingos, de 17.30 a 19.30 h, hay servicio de educador/a en sala incluido con la entrada.
- Por qué ir: es un plan cómodo para una mañana o tarde en el centro de Palma, combinable con paseo y merienda.
7. Mallorca PhotoFest: un paseo entre fotografías
El Mallorca PhotoFest 2026 convierte la isla en un gran escenario dedicado a la fotografía y la imagen contemporánea, con exposiciones, talleres, conferencias y actividades en Palma y otros municipios. El festival se celebra del 25 de abril al 30 de agosto y figura como gratuito en la agenda de Visit Palma.
Ficha práctica
- Dónde: Palma y diferentes espacios de Mallorca.
- Cuándo: Sábado 23 y domingo 24 de mayo; festival activo hasta el 30 de agosto.
- Hora: Según cada sede y actividad.
- Precio: Gratuito, según la agenda de Visit Palma.
- Idea para familias: hacer un reto fotográfico: cada miembro debe sacar tres fotos durante el paseo —una divertida, una bonita y una misteriosa— y elegir la ganadora al final.
- Por qué ir: es ideal para familias con niños mayores o adolescentes a los que les guste la fotografía, el móvil o las historias visuales.
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