7 planes pintorescos (y muchos gratis) para exprimir este fin de semana en Mallorca con niños

Este fin de semana llega cargado de excusas perfectas para apagar pantallas, preparar una mochila ligera y redescubrir Mallorca en familia. Entre fincas públicas, museos, exposiciones, música y propuestas culturales gratuitas, la isla ofrece planes para todos los gustos: desde una mañana de naturaleza y cuentos hasta una tarde de arte en Palma o una escapada literaria a Binissalem.

Si todavía no sabes qué hacer este sábado 23 y domingo 24 de mayo, aquí va una selección de planes culturales y de ocio para disfrutar con niños en Mallorca.

1. Cuentacuentos y naturaleza en Raixa

Uno de los planes más especiales del sábado es Maig a Raixa, una jornada en la Finca Pública de Raixa pensada para descubrir este espacio patrimonial en familia. La programación incluye el cuentacuentos “Na Sionagastapoc”, recomendado para niños de 3 a 6 años, con una historia sobre el agua, la curiosidad y la importancia de cuidar este recurso. También habrá una propuesta de cocina en directo centrada en la cocina de aprovechamiento.

Ficha práctica Dónde: Finca Pública de Raixa, Bunyola.

Finca Pública de Raixa, Bunyola. Cuándo: Sábado 23 de mayo.

Sábado 23 de mayo. Precio: Actividad con formulario de inscripción previa.

Actividad con formulario de inscripción previa. Edad recomendada: Cuentacuentos para niños de 3 a 6 años.

Cuentacuentos para niños de 3 a 6 años. Por qué ir: combina naturaleza, educación ambiental y patrimonio en uno de los entornos más bonitos de Mallorca.

2. Conferencia familiar sobre neandertales en Manacor

Dentro del Dia Internacional dels Museus 2026, el Museu de Manacor acoge el sábado la conferencia “Neandertals, una humanitat desapareguda”, a cargo de la investigadora Maite Arilla Osuna. Es un plan ideal para familias con niños mayores o adolescentes curiosos por la prehistoria, la evolución humana y los grandes misterios del pasado.

Ficha práctica Dónde: Museu de Manacor.

Museu de Manacor. Cuándo: Sábado 23 de mayo.

Sábado 23 de mayo. Hora: 19.00 h.

19.00 h. Precio: Gratis hasta completar aforo.

Gratis hasta completar aforo. Edad recomendada: Niños mayores y adolescentes.

Niños mayores y adolescentes. Por qué ir: es una forma sencilla de convertir una tarde en una pequeña aventura histórica.

3. “Primavera al jardí” en Binissalem

La Casa Museu Llorenç Villalonga, en Binissalem, acoge el ciclo Primavera al jardí, con literatura, narrativa y música en un entorno tranquilo y muy apetecible para ir en familia. Este sábado la programación incluye la propuesta “L’amor, la set”, con Pau Pascual y Maria Adrover, en el jardín de Can Sabater.

Ficha práctica Dónde: Jardín de Can Sabater, Casa Museu Llorenç Villalonga, Binissalem.

Jardín de Can Sabater, Casa Museu Llorenç Villalonga, Binissalem. Cuándo: Sábado 23 de mayo.

Sábado 23 de mayo. Hora: 12.30 h.

12.30 h. Por qué ir: perfecto para familias que buscan un plan cultural sin prisas, lejos del bullicio de Palma.

4. Exposición “Wunderkammer” en el Casal Solleric

Palma también ofrece un plan de arte muy atractivo para familias: la exposición “Wunderkammer”, de Joan Fontcuberta, en el Casal Solleric. La muestra forma parte del universo visual del fotógrafo catalán y se puede visitar hasta el 5 de julio.

Ficha práctica Dónde: Casal Solleric, Palma.

Casal Solleric, Palma. Cuándo: Disponible este fin de semana; exposición abierta hasta el 5 de julio.

Disponible este fin de semana; exposición abierta hasta el 5 de julio. Hora: Consultar horario de apertura del Casal Solleric.

Consultar horario de apertura del Casal Solleric. Precio: Entrada gratuita.

Entrada gratuita. Por qué ir: una exposición visual, sorprendente y perfecta para despertar preguntas sobre fotografía, realidad e imaginación.

5. “Habitar la natura”, arte gratuito en el corazón de Palma

El Espai Cor del Ajuntament de Palma acoge “Habitar la natura”, exposición de Fèlix Coll que se puede visitar hasta el 28 de junio. Es un plan cómodo, céntrico y gratuito para una mañana o tarde de paseo por Palma. La agenda de Palma Cultura detalla que la entrada es libre.

Ficha práctica Dónde: Espai Cor, Ajuntament de Palma, plaza de Cort, 1.

Espai Cor, Ajuntament de Palma, plaza de Cort, 1. Cuándo: Sábado 23 y domingo 24 de mayo.

Sábado 23 y domingo 24 de mayo. Hora: Sábado, de 9.00 a 19.00 h; domingo, de 10.00 a 19.00 h.

Sábado, de 9.00 a 19.00 h; domingo, de 10.00 a 19.00 h. Precio: Entrada libre.

Entrada libre. Ideal para: Familias que quieran combinar exposición, paseo por el centro y merienda.

Familias que quieran combinar exposición, paseo por el centro y merienda. Por qué ir: es un plan gratuito, fácil de encajar y perfecto para introducir a los niños en el arte contemporáneo.

6. CaixaForum Palma: Zuloaga y Anglada-Camarasa

CaixaForum Palma mantiene la exposición “Zuloaga / Anglada-Camarasa. Dos visiones de la modernidad”, una oportunidad para acercar a los niños al arte a través de colores, retratos, paisajes y preguntas sencillas como “¿qué te llama más la atención?” o “¿qué historia inventarías para este cuadro?”. La muestra está abierta de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 h.

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Ficha práctica Dónde: CaixaForum Palma, plaza de Weyler, 3.

CaixaForum Palma, plaza de Weyler, 3. Cuándo: Sábado 23 y domingo 24 de mayo.

Sábado 23 y domingo 24 de mayo. Hora: De 10.00 a 20.00 h.

De 10.00 a 20.00 h. Precio: Entrada general, 6 €; gratis para clientes CaixaBank y menores de 16 años.

Entrada general, 6 €; gratis para clientes CaixaBank y menores de 16 años. Extra familiar: Sábados y domingos, de 17.30 a 19.30 h, hay servicio de educador/a en sala incluido con la entrada.

Sábados y domingos, de 17.30 a 19.30 h, hay servicio de educador/a en sala incluido con la entrada. Por qué ir: es un plan cómodo para una mañana o tarde en el centro de Palma, combinable con paseo y merienda.

7. Mallorca PhotoFest: un paseo entre fotografías

El Mallorca PhotoFest 2026 convierte la isla en un gran escenario dedicado a la fotografía y la imagen contemporánea, con exposiciones, talleres, conferencias y actividades en Palma y otros municipios. El festival se celebra del 25 de abril al 30 de agosto y figura como gratuito en la agenda de Visit Palma.