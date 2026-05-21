El PSIB saca pecho tras la declaración de Aldama que exculpa a Armengol y exige disculpas al PP por "llevar dos años difamando"

El PSIB saca pecho tras la declaración ante la Audiencia Nacional del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, quien ha asegurado que ningún miembro del anterior Govern, incluida Francina Armengol, reclamara comisión alguna por los contratos de las mascarillas en Baleares: "Se confirma lo que siempre hemos dicho", han reivindicado los socialistas tras conocerse la noticia.

El empresario Aldama comparecía ante la AN a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas que incluye nuevas conversaciones entre el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos y la entonces presidenta balear y hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol sobre estas contrataciones y también sobre test para aeropuertos.

Sin embargo, sobre la expresidenta balear, es la primera vez que el comisionista la exculpa expresamente, según las fuentes consultadas, al asegurar que, al contrario que con el ministro Ángel Víctor Torres, que le solicitó una comisión de 50.000 euros a través de Koldo a cambio de otorgar los contratos de mascarillas en Baleares, no le consta que la actual presidenta del Congreso ni nadie de su administración cuando estaba en baleares reclamara comisión alguna.

"Ni Francina Armengol ni su Govern han estado jamás en ninguna trama de corrupción", defienden desde el PSIB, quienes recuerdan que "lo único que siempre hicimos fue proveer a los sanitarios de material", basándose siempre, apuntan, en "criterios técnicos para cualquier gestión de la pandemia", distanciándose de nuevo de la intención lucrativa que se les venía atribuyendo con los contratos de mascarillas. Los socialistas argumentan, además, que precisamente Baleares fue una de las regiones con menor tasa de mortalidad de Europa.

Los socialistas tampoco olvidan las fuertes críticas que en los últimos meses han recibido desde el Partido Popular y reclaman tras la declaración de Aldama una disculpa a los de Prohens "por llevar dos años difamando". "Exigimos al PP que, del mismo modo que han dado credibilidad y difusión a cada bulo de Aldama, hoy que ha dicho que en Baleares nadie pagó ni cobró mordidas, se disculpen por llevar dos años difamando", concluyen los socialistas.