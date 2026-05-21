El PP insiste en que "Armengol abrió la puerta a la trama Koldo en Baleares" tras la declaración de Aldama ante la Audiencia Nacional

El Partido Popular mantiene tras la declaración de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional que "Francina Armengol y su Govern abrieron la puerta a la trama (Koldo)" y asegura que el testimonio del comisionista en sede judicial confirma que la presidenta del Congreso de los Diputados "era el contacto de Koldo en Baleares". Sebastà Sagreras, portavoz de los populares, ha señalado este mediodía que la AN "debe depurar responsabilidades" y ha defendido también que la instrucción del caso "debe servir para llegar hasta el fondo de esta cuestión".

A través de una nota de prensa, el PP ha vuelto a cargar contra Armengol y el anterior Govern socialista por el escándalo de las mascarillas: "Como ya habían constatado los 65 whatsapps recogidos en el informe de la UCO, Aldama ha confirmado hoy que Armengol era el contacto de Koldo García en Balears, que Koldo incluso presumía y alardeaba de la relación que tenía con ella, y que las gestiones para la compra de mascarillas fake formaron parte de los trabajos de Koldo a Aldama por los que cobraba 10.000 euros al mes".

Pese a que en la declaración de esta mañana Aldama exculpa a la presidenta del Congreso del cobro de comisiones, Sagreras ha insistido en la relevancia de la relación entre la socialista y Koldo y ha asegurado que "sabíamos ya que Armengol y su Govern abrieron las puertas de par en par a la trama, les compraron las mascarillas fake, nunca las usaron porque no servían y, sin embargo, nunca reclamaron por ello en tres años, y ahora sabemos que Koldo cobraba por hacer aquellas gestiones en Balears".

Reafirmándose en su postura, y sin pedir disculpas tal y como exigen desde el PSIB, el PP considera que "la instrucción judicial del caso de las mascarillas fake en la Audiencia Nacional debe servir ahora para llegar hasta el fondo de esta trama de corrupción socialista, para depurar responsabilidades de todas aquellas personas que, por acción u omisión, desde la máxima complicidad permitieron aquella estafa millonaria en plena pandemia a los ciudadanos de Baleares".