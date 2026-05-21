El PP exige explicaciones por los 30.000 euros pagados a Zapatero por una conferencia de media hora en Calvià

El Partido Popular de Calvià ha vuelto a exigir explicaciones al PSOE por los 30.000 euros que el Ayuntamiento abonó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por participar en el Smart Island World Congress celebrado en el municipio en abril de 2017. Los populares sostienen, ocho años después, que el entonces alcalde socialista Alfonso Rodríguez Badal nunca ha aclarado de forma satisfactoria los motivos de un pago que consideran desproporcionado para una intervención que apenas duró media hora. El PP ha anunciado que volverá a pedir que se aclaren todos los detalles de esta operación.

La reclamación llega después de que Rodríguez Zapatero haya quedado en el foco judicial por su imputación en el caso Plus Ultra. El presidente de la Junta Local del PP de Calvià y alcalde del municipio, Juan Antonio Amengual, considera que aquel gasto público "queda ahora más en duda que nunca" tras el "demoledor auto del juez".

En aquel momento, cuando se destapó el coste de la conferencia, El PP calificó de "inmorales" las cifras del congreso, recordando que el evento contaba con "una importante aportación económica" por parte de las distintas instituciones de las islas. El entonces portavoz del PP en el Consell y actual presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, pidió explicaciones para que hubiera la "máxima transparencia en todo lo referente el gasto de dinero público en este evento". Además, también cuestionó "la utilidad y el beneficio" de esa conferencia.

Smart Island World Congress

El Smart Island World Congress tuvo lugar en Calvià los días 20 y 21 de abril de 2017. El evento fue promovido por el Ayuntamiento de Calvià y el Consell de Mallorca, contó con el apoyo del Govern balear presidido entonces por Francina Armengol y fue organizado por la Fira de Barcelona.

El congreso nació con el objetivo de posicionar a los territorios insulares como referentes internacionales en innovación, tecnología y sostenibilidad. Durante su presentación oficial, Armengol defendió la necesidad de avanzar hacia una "gestión inteligente" que permitiera convertir Baleares en "un destino inteligente", con servicios "más eficientes y de más calidad".

El encuentro reunió a más de 85 ponentes y aspiraba a congregar a unos 1.500 congresistas y representantes institucionales de territorios insulares de todo el mundo. Entre los participantes figuraban ministros de Turismo de Cuba, Malta y República Dominicana, así como expertos internacionales en cambio climático, urbanismo o geopolítica. Entre los principales nombres del cartel destacaban el exdirector ejecutivo de ONU-Hábitat Joan Clos, el expresidente de Kiribati Anote Tong, el analista geopolítico Parag Khanna y el propio José Luis Rodríguez Zapatero.

La factura de Zapatero

Según recuerda ahora el PP, Zapatero permaneció en el evento durante los dos días del congreso, aunque su participación efectiva se limitó a la conferencia inaugural, que apenas se prolongó durante media hora. Pese a ello, el expresidente facturó 30.000 euros por su asistencia. Los populares subrayan además que esa cantidad equivaldría actualmente a cerca de 50.000 euros.

En las previsiones presupuestarias elaboradas por la Fira de Barcelona y remitidas a las instituciones públicas de Baleares se detallaba además una partida de 55.000 euros para Rodríguez Zapatero y Parag Khanna, cifra a la que todavía debía añadirse el IVA correspondiente. El PP sostiene que el entonces alcalde socialista de Calvià y actual delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, destinó más de 300.000 euros municipales al Smart Island World Congress, un evento que, según los populares, tuvo una repercusión mediática "prácticamente nula".

Las críticas del PP

Los populares también vuelven a rescatar algunas de las imágenes más polémicas del encuentro, especialmente las correspondientes a la cena organizada durante el congreso, donde se sirvieron grandes bandejas de langostas. Aquellas fotografías ya fueron utilizadas en su momento por dirigentes del PP, como Raquel Sánchez, para denunciar el elevado nivel de gasto asociado al evento.

Amengual insiste en que las preguntas formuladas por el PP en el pleno municipal nunca obtuvieron una "respuesta satisfactoria" sobre el coste real del congreso ni sobre la contratación del expresidente socialista. "Mientras Rodríguez Badal se limita a intentar embarrar con asuntos como el del Hostal Colón, debería sentirse avergonzado", concluye el dirigente popular.