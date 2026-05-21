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Del pináculo a la fachada del Mirador: La Catedral se convierte en el escenario de una clase práctica de rescates en altura

Bomberos de Barcelona y Palma, junto al SAMU 061 y personal de seguridad de la Seu, participan en una formación con evacuaciones desde hasta 44 metros de altura

Los bomberos descienden por la fachada principal con la víctima

Los bomberos descienden por la fachada principal con la víctima / Gabriel Ferrer

Redacción Digital

Palma

La Catedral de Mallorca ha sido escenario este jueves de unas jornadas de formación especializada en rescate en altura en las que han participado efectivos de los Bomberos de Barcelona, Bomberos de Palma, el SAMU 061 y el personal de Seguridad de la Seu.

La formación ha sido dirigida por técnicos de los Bomberos de Barcelona, cuerpo con amplia experiencia en intervenciones de rescate vertical. En representación de la Catedral ha participado Joan Pastor, director técnico administrativo y responsable de seguridad del templo.

Las sesiones han servido para poner en práctica distintos protocolos de actuación ante emergencias en zonas elevadas del monumento. En concreto, se han recreado dos casos prácticos de personas que requerían asistencia sanitaria en las terrazas de la Catedral.

Tirolina desde las terrazas de la Catedral para rescatar a una víctima

Tirolina desde las terrazas de la Catedral para rescatar a una víctima / Gabriel Ferrer

Los ejercicios de evacuación se han realizado desde dos puntos emblemáticos del edificio: la fachada del Mirador, situada a 33 metros de altura, y la fachada principal de la Seu, desde un pináculo ubicado a 44 metros.

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Con esta actividad concluyen tres días de formación desarrollados en Palma, centrados en técnicas de rescate y coordinación entre los distintos cuerpos de emergencias.

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