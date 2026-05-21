Los médicos vuelven a manifestarse en Palma y avisan que habrá más medidas para redoblar la presión

Casi un centenar de médicos se han concentrado este jueves por la tarde en la plaza de la Reina de Palma para reclamar un estatuto marco propio y denunciar el "maltrato institucional" que, aseguran, sufre la profesión. En la protesta, convocada por el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) en el marco de la cuarta convocatoria de huelga médica de este año, han avisado al Gobierno central de que si el conflicto sigue bloqueado, el colectivo estudiará nuevas medidas de presión después del verano.

La protesta ha arrancado a las 18.30 horas con varias decenas de facultativos vestidos con batas blancas y portando pancartas. En la concentración se escucharon consignas como 'Mónica, escucha, esta era tu lucha' (en referencia a la ministra de Sanidad, Mónica García, que también es médica), 'Somos médicos, no somos esclavos', 'Hora trabajada, hora cotizada' o 'No estamos todos, faltan los de guardia'.

La semana del 15 al 19 de junio está convocada una nueva tanda de huelgas médicas en toda España. Después llegará un parón durante julio y agosto, pero Simebal ya avisa de que el conflicto continuará en septiembre si no hay negociación con el Ejecutivo estatal. Sobre la mesa, según ha explicado el presidente del sindicato, Miguel Lázaro, hay distintas posibilidades: desde renunciar a la actividad voluntaria extraordinaria (las conocidas como peonadas) hasta endurecer la protesta con otros formatos de huelga, incluida una huelga indefinida.

"Estamos cansados y frustrados, pero el cansancio no significa rendición", ha afirmado Lázaro ante los asistentes. El dirigente sindical ha asegurado que el colectivo médico está inmerso en "el conflicto sanitario más grave de los últimos 20 años" y ha lamentado que, después de cerca de 30 días acumulados de huelga en toda España, el Gobierno central siga sin abrir una "negociación real".

El sindicato calcula que las movilizaciones ya han afectado a más de 2,3 millones de pacientes en el conjunto del país debido a consultas, pruebas diagnósticas y operaciones suspendidas o aplazadas. "La sanidad pública con este modelo actual se hunde", ha señalado también en el manifiesto de la convocatoria.

Lázaro ha insistido en que los médicos no buscan "privilegios", sino que se reconozca la singularidad de la profesión y se homologuen sus condiciones laborales a las de otros países europeos. Entre sus principales reivindicaciones figuran la creación de un estatuto marco propio, la reducción de la jornada ordinaria a 35 horas semanales, que las guardias computen para la jubilación y que las horas extra se paguen por encima de la hora ordinaria.

"El médico quiere ver a sus pacientes con tiempo y a tiempo, no atender a 40 personas al día", ha afirmado. También ha denunciado que la falta de profesionales está agravando el desgaste del sistema sanitario público y dificultando la captación y fidelización de médicos jóvenes.

El presidente de Simebal ha cargado además contra la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que ha acusado de no haber sabido gestionar el conflicto después de "15 meses" de negociaciones fallidas. El sindicato reclama ahora una mesa de negociación interministerial liderada directamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la participación de Sanidad, Hacienda y Función Pública.

En la concentración intervino también el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (COMIB), Carles Recasens, que ha reiterado el respaldo de la institución a las movilizaciones. "Merece la pena luchar por la dignidad de la profesión y por el futuro de los médicos", ha asegurado.

Recasens ha defendido que las protestas han servido al menos para frenar un borrador del estatuto marco que, según el colectivo, habría supuesto un empeoramiento todavía mayor de las condiciones laborales de los facultativos. "Hemos parado un borrador absolutamente esclavizador para los médicos", ha afirmado también Lázaro durante su discurso.

A falta de cifras oficiales de seguimiento (el Ib-Salut no las facilita), según los cálculos de Simebal el seguimiento de la huelga ha vuelto a ser especialmente elevado en servicios estratégicos como Anestesia, donde Simebal sitúa el paro entre el 95% y el 98%, lo que ha obligado a suspender buena parte de la actividad quirúrgica programada en hospitales públicos. El sindicato admite el "impacto" que la huelga está teniendo sobre los pacientes y las listas de espera, pero sostiene que la situación actual de la sanidad pública hace inevitable mantener la presión.