Mallorca llevará la formación en igualdad a clubes, asociaciones y entidades deportivas y de ocio de toda la isla

El Consell de Mallorca y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han sellado este jueves un acuerdo de colaboración en materia de igualdad y prevención de las violencias machistas. El acto de firma ha sido rubricado por el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, y el rector de la universidad, Jaume Carot, con el objetivo de sumar conocimientos y políticas públicas en este ámbito.

Al encuentro han asistido también el conseller de Presidència, Toni Fuster; la directora insular de Famílies, Ana Ferriol; la vicerrectora de Planificación Estratégica, Igualtat i Comunicació de la UIB, Lucrecia Burges, y la directora de la Oficina por la Igualdad de Oportunidades de la universidad, Capilla Navarro. Durante el acto, ambos dirigentes han expresado su apoyo a la familia de la mujer y el niño asesinados recientemente en Dolores (Alicante), al no haber podido asistir al minuto de silencio convocado a la misma hora en el Consolat de Mar.

El documento establece una alianza para desarrollar programas, políticas y acciones de sensibilización, formación, investigación y divulgación. Este marco de cooperación -según han explicado durante la presentación- tendrá una vigencia inicial de dos años, con la posibilidad de prorrogarse por dos anualidades más. Asimismo, para velar por el cumplimiento de los objetivos y coordinar las distintas iniciativas, se constituirá una comisión de seguimiento mixta encargada de priorizar y evaluar las actuaciones.

El presidente del Consell ha manifestado su satisfacción por un acuerdo que busca "aportar una vía de acción concreta desde el inicio de la legislatura". Ha señalado que la "erradicación de la violencia machista requiere la implicación de toda la sociedad y de las instituciones", destacando que esta unión permite avanzar "hacia una Mallorca más igualitaria". Por su parte, el rector de la Universitat ha remarcado la importancia de la formación como herramienta básica de prevención, un área "donde la universidad puede aportar capacitación para complementar las políticas públicas", ha apuntado.

Cursos

La primera línea de actuación derivada de este convenio se pondrá en marcha después del verano y consistirá en un programa de formación básica en igualdad y prevención de actitudes machistas. Este proyecto inicial, enfocado en los clubes deportivos y las entidades de ocio de la isla, se desarrollará en colaboración con la Fundación Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB). La iniciativa busca introducir la perspectiva de género en estos sectores y fomentar espacios más seguros.

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El plan formativo contempla la impartición de hasta 35 cursos de seis horas de duración, cuyos contenidos se adaptarán a las necesidades reales de las asociaciones participantes. El programa dispone de un presupuesto máximo de 63.467,73 euros repartido entre los años 2026 y 2027, con una duración estimada de 15 meses. Las tareas incluirán desde el diseño técnico y la elaboración de materiales didácticos hasta la difusión y la evaluación final del impacto de los resultados en toda Mallorca.