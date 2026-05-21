Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aldama exculpa a ArmengolAgresión Homófoba Pere GarauFondeos EcológicosRobo Salón de Juegos PalmaRCD Mallorca
instagramlinkedin

Le Senne califica el socialismo de "escondite de granujas":"Hablan de feminismo mientras roban para irse de putas"

"Estamos gobernados por una mafia internacional de chorizos cutres", ha afirmado el presidente del Parlament

Gabriel Le Senne, en una foto de archivo.

Gabriel Le Senne, en una foto de archivo. / Atlas News

EP

El presidente del Parlament , Gabriel Le Senne, ha calificado este jueves el socialismo como "escondite de granujas y sinvergüenzas".

"Hablan de feminismo mientras roban para irse de putas. Hablan de solidaridad y ayudar a los pobres mientras roban a manos llenas y arruinan países enteros", ha afirmado el líder de Vox en Baleares en un mensaje en redes sociales.

Noticias relacionadas

Le Senne se ha pronunciado de este modo tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha alertado de que se están confirmando las sospechas. "Estamos gobernados por una mafia internacional de chorizos cutres. Lo que asoma es solo la punta del iceberg", ha concluido.

TEMAS

  • Mallorca
  • feminismo
  • baleares
  • solidaridad
  • Parlament
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fin de la tregua en Mallorca: una masa de aire polar dejará lluvias, tormentas y frío en la isla
  2. Educación abre expediente disciplinario a la cúpula directiva del Centro de Tecnificación de Baleares
  3. Una funcionaria mallorquina que vive en una autocaravana por la crisis de vivienda: 'A los jóvenes como yo no nos queda otra
  4. Los promotores inmobiliarios aconsejan a los jóvenes de Mallorca empezar a ahorrar 300 euros al mes
  5. La directora del Centro de Tecnificación de Baleares no supera la evaluación y será cesada al finalizar el curso
  6. El aeropuerto de Palma estrena un nuevo acceso al parking exprés de llegadas que no evita los atascos
  7. 80 personas mayores disfrutan del mar por primera vez en Mallorca: 'Tengo una sensación de capricho y de cumplir un sueño
  8. Nace 'Petjades', un programa de senderismo en Mallorca para mayores de 60 años

Le Senne califica el socialismo de "escondite de granujas":"Hablan de feminismo mientras roban para irse de putas"

Le Senne califica el socialismo de "escondite de granujas":"Hablan de feminismo mientras roban para irse de putas"

La esposa de un detenido de la flotilla: "Toni está donde tiene que estar, estoy de su lado"

La esposa de un detenido de la flotilla: "Toni está donde tiene que estar, estoy de su lado"

El Ministerio obliga a Baleares a pagar los nuevos fondeos ecológicos cuando tenía fondos europeos para hacerlo

El Ministerio obliga a Baleares a pagar los nuevos fondeos ecológicos cuando tenía fondos europeos para hacerlo

Baleares activa las ayudas por la guerra en Irán para pymes y autónomos: permitirán reducir hasta un 94% los costes financieros

Baleares activa las ayudas por la guerra en Irán para pymes y autónomos: permitirán reducir hasta un 94% los costes financieros

Huelga en el aeropuerto de Palma: Adelte advierte a la plantilla de asistencia a personas con movilidad reducida de las «consecuencias económicas» de secundar los paros

Huelga en el aeropuerto de Palma: Adelte advierte a la plantilla de asistencia a personas con movilidad reducida de las «consecuencias económicas» de secundar los paros

Educación oficializa el relevo en el IES Llompart en medio de un claustro extraordinario y la división docente

Educación oficializa el relevo en el IES Llompart en medio de un claustro extraordinario y la división docente

La jueza modifica la orden del alejamiento y permite vender a dos comerciantes acusados de la agresión homófoba en Pere Garau

La jueza modifica la orden del alejamiento y permite vender a dos comerciantes acusados de la agresión homófoba en Pere Garau

El eclipse de agosto llega al CaixaForum de Palma: talleres, charlas y actividades para prepararse

El eclipse de agosto llega al CaixaForum de Palma: talleres, charlas y actividades para prepararse
Tracking Pixel Contents