Le Senne califica el socialismo de "escondite de granujas":"Hablan de feminismo mientras roban para irse de putas"
"Estamos gobernados por una mafia internacional de chorizos cutres", ha afirmado el presidente del Parlament
EP
El presidente del Parlament , Gabriel Le Senne, ha calificado este jueves el socialismo como "escondite de granujas y sinvergüenzas".
"Hablan de feminismo mientras roban para irse de putas. Hablan de solidaridad y ayudar a los pobres mientras roban a manos llenas y arruinan países enteros", ha afirmado el líder de Vox en Baleares en un mensaje en redes sociales.
Le Senne se ha pronunciado de este modo tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha alertado de que se están confirmando las sospechas. "Estamos gobernados por una mafia internacional de chorizos cutres. Lo que asoma es solo la punta del iceberg", ha concluido.
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