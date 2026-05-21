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La jueza modifica la orden del alejamiento y permite vender a dos comerciantes acusados de la agresión homófoba en Pere Garau

La magistrada reitera que no pueden acercarse al puesto de los denunciantes y tampoco pueden comunicarse con ellos

Concentración en el mercado de Pere Garau en apoyo al comerciante Miquel Gili, que sufrió una agresión homófoba.

Concentración en el mercado de Pere Garau en apoyo al comerciante Miquel Gili, que sufrió una agresión homófoba. / DMA

Redacción

Palma

Una jueza de Palma ha modificado la orden de alejamiento que impuso a finales de abril y ahora permite vender a dos de los comerciantes acusados de la agresión homófoba en el mercado de Pere Garau.

La magistrada reitera en el nuevo auto dictado el pasado 11 de mayo que los investigados no pueden acercarse al puesto de los denunciantes y tampoco pueden comunicarse con ellos.

Esta medida cautelar responde a la situación de riesgo existente después de que un comerciante, Miquel Gili, fuera agredido e increpado al grito de “maricón” el pasado 2 de abril por la mañana por parte de tres familiares, también vendedores del mercado de Pere Garau.

El perjudicado recibió golpes, patadas, insultos y un puñetazo en la oreja, hasta que varios clientes y otros comerciantes intervinieron y detuvieron la agresión homófoba, según la versión del denunciante. Una patrulla de la Policía Local de Palma que se encontraba en los alrededores acudió de inmediato.

La víctima recibió asistencia médica y sufrió diversas lesiones como un esguince en la muñeca izquierda y una herida en la oreja izquierda. Hace pocos días, el pasado domingo, se refirió a lo sucedido al leer el pregón con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia en su pueblo natal, Lloret, ante más de 150 personas. Aseguró que lo peor ha sido el daño psicológico sufrido.

Tras la agresión homófoba, más de un centenar de personas, clientes y compañeros del mercado, se concentraron en la plaza de Pere Garau para mostrarle su apoyo.

Procedimiento judicial

El perjudicado compareció en los juzgados de Vía Alemania, en Palma, donde relató lo ocurrido.

El pasado 28 de abril la magistrada que instruye el caso dictó un auto por el que acordaba como medida cautelar una orden de alejamiento en la que prohibía a los acusados de la agresión homófoba aproximarse a Miquel Gili.

El abogado de los investigados solicitó que se modificara la resolución en el único sentido de permitir a dos de ellos su actividad comercial en los puestos que les han sido designados en el mercado de Pere Garau.

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La jueza ha atendido a la petición de la defensa al considerar que “es procedente modificar la medida acordada”. Así, les autoriza a que puedan seguir vendiendo en los números 5, 6 y 7 de la zona A, pero sin acercarse al puesto de los denunciantes y sin poder comunicarse con ellos en el modo que se estableció en la anterior resolución, “a fin de garantizar la continuidad en la actividad laboral que vienen desempeñando”, según se desprende del reciente auto judicial. Por tanto, el alejamiento sigue vigente, pero les permite continuar trabajando en la parada que tienen asignada en la plaza de Pere Garau.

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