Huelga en el aeropuerto de Palma: Adelte advierte a la plantilla de asistencia a personas con movilidad reducida de las «consecuencias económicas» de secundar los paros

La tensión laboral en el aeropuerto de Palma escala a marchas forzadas a pocos días de que arranque la temporada alta. Tras las acusaciones vertidas por la plantilla del servicio de asistencia a Personas con Movilidad Reducida (PMR), que denunció "coacciones" y un "bloqueo total" en los cambios de turno para intentar sabotear los paros del próximo 25 de mayo, la empresa adjudicataria, Adelte, ha movido ficha.

A través de una nota informativa interna remitida a los trabajadores el miércoles, la dirección ha justificado las severas restricciones operativas y ha advertido de que la movilización "compromete seriamente la viabilidad económica del servicio". En un intento de desatascar el conflicto 'in extremis', dirección y comité de empresa se reúnen este jueves mismo en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (TAMIB) para buscar un acuerdo.

En el documento remitido a la plantilla -al que ha tenido acceso este diario-, Adelte dibuja un escenario financiero extremadamente delicado. La empresa asegura encontrarse ante una situación compleja desde el punto de vista económico y operativo debido a la «persistencia de problemas estructurales en la rentabilidad del servicio». A este factor suma otros condicionantes actuales como los posibles incrementos derivados del nuevo Convenio Colectivo, los sobrecostes asociados a las obras que afectan a la terminal y las altas exigencias de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Según la dirección, todo este cóctel sitúa el servicio en una posición «especialmente tensionada».

La empresa asegura encontrarse ante una situación compleja desde el punto de vista económico y operativo debido a la «persistencia de problemas estructurales en la rentabilidad del servicio»

Advertencias

La empresa no ha dudado en señalar de forma directa las consecuencias que, a su juicio, tendrá el paro en la viabilidad de la contrata. Desde la dirección de Adelte se insiste en que la convocatoria de huelga añade un nuevo elemento de presión que generará sobrecostes adicionales, afectará a la organización y «compromete la sostenibilidad del servicio a medio plazo». Por este motivo, la firma hace un llamamiento a la plantilla para que actúe con «responsabilidad colectiva para preservar la viabilidad del servicio y del empleo».

Asimismo, el comunicado dedica un amplio apartado a desglosar de manera pormenorizada el impacto financiero individual que sufrirán los operarios que decidan sumarse a la protesta. Adelte recuerda de manera explícita que secundar la huelga implica la suspensión del contrato y la «no percepción del salario correspondiente a los días/horas de huelga, incluyendo salario base y complementos vinculados a la jornada efectiva». También advierte de la pérdida proporcional en las pagas extraordinarias y la afectación a pluses de productividad, concluyendo que cada empleado debe valorar «de manera individual el impacto económico que puede derivarse de su decisión».

La réplica sindical: «Reconocen que hay negocio»

La respuesta de la representación de los trabajadores no se hizo esperar. Los sindicatos consideran que el tono de la circular empresarial busca "infundir miedo" y eludir el verdadero origen de un conflicto que califican de estructural. Para el comité, resulta paradójico que Adelte hable constantemente de crisis y sostenibilidad mientras el propio texto de la compañía admite de forma indirecta que el servicio sufre una alta exigencia operativa y que se mantendrán las ampliaciones e incrementos de jornada.

«Mientras se intenta transmitir una imagen de situación crítica, la propia empresa reconoce indirectamente que el servicio depende del esfuerzo continuo de la plantilla», replican desde el sindicato. Los representantes de los trabajadores argumentan que estas necesidades operativas "demuestran que el volumen de trabajo existe", pero que la dirección prefiere sostenerlo mediante la precariedad de «jornadas insuficientes durante años, sobrecarga de trabajo y falta de estabilidad real».

Los representantes de los trabajadores argumentan que estas necesidades operativas "demuestran que el volumen de trabajo existe"

Cita clave

Frente a la hoja de ruta planteada por Adelte, que promete mejoras de forma «gradual y progresiva» siempre que la contención del gasto lo permita, los sindicatos se muestran tajantes al asegurar que esas promesas «nunca terminan de llegar». Los trabajadores defienden que la huelga del próximo lunes no es un acto de irresponsabilidad, sino "la única salida digna tras años de sacrificios constantes para salvar la operativa de Son Sant Joan a costa de su propia salud".

El encuentro de este jueves en el TAMIB se presenta como la última oportunidad para evitar un inicio de temporada sumido en el colapso asistencial. Mientras la adjudicataria apela a una negociación ligada estrictamente a la viabilidad económica, el colectivo laboral insiste en que un servicio esencial para la accesibilidad aeroportuaria no puede sostenerse de forma "crónica" sobre los hombros de un personal exhausto.