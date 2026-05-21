El Govern afirma que la anulación del registro único de pisos turísticos es "un triunfo incontestable del sentido común"

El Govern ha asegurado este jueves que la sentencia del Tribunal Supremo que tumba el regristro único de pisos turísticos del Gobierno "es un triunfo incontestable del sentido común y del marco constitucional". Y ha recordado que el Ejecutivo de Marga Prohens se opuso "con firmeza desde el primer día a este registro único estatal porque sabíamos que era una invasión flagrante y descarada de nuestras competencias exclusivas en materia de ordenación turística, diseñada desde el puro intervencionismo ideológico y de espaldas a las comunidades autónomas".

El Govern ha añadido: "La justicia nos da la razón frente a un ministerio que pretendía duplicar burocracia, superponerse a los registros autonómicos que ya funcionan con plenas garantías en nuestras islas y generar una situación de profunda inseguridad jurídica para el sector".

Noticias relacionadas

"Frente a las ocurrencias unilaterales de Madrid, que solo traen confusión y caos normativo, este Govern defiende una gestión rigurosa, eficiente y basada en la legalidad. No necesitamos tutelas centralistas ineficaces que vengan a emborronar la labor de control, contención y lucha contra la oferta ilegal que estamos liderando en nuestro territorio", ha argumentado el Govern. "El Tribunal Supremo deja claro que el procedimiento de registro de estas viviendas es y debe seguir siendo una competencia autonómica irrenunciable. Continuaremos legislando con firmeza para garantizar un modelo turístico equilibrado, de calidad y responsable, blindando nuestras competencias y exigiendo al Gobierno del Estado que respete la autonomía y las realidades singulares de Balears", ha concluido.