La esposa de un detenido de la flotilla: "Toni está donde tiene que estar, estoy de su lado"

La portavoz de la Global Sumud Flotilla en Baleares, Xisca Puig, ha mostrado este jueves su satisfacción por la inminente vuelta de los españoles detenidos en Israel, entre ellos su marido, Toni Riera, del que ha afirmado: "Está donde tiene que estar, estoy de su lado".

El activista mallorquín, de 66 años, fue detenido el pasado martes, 19 de mayo, por el ejército israelí cuando navegaba hacia Palestina en el velero Cabo Blanco, con nueve tripulantes a bordo y ayuda humanitaria, tras zarpar de Barcelona el 14 de abril.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado este mismo jueves que los 44 activistas españoles de la flotilla están siendo trasladados a un aeropuerto para ser deportados vía Turquía.

El objetivo de la misión

En declaraciones a EFE, Xisca Puig ha explicado que su marido es un hombre "pacífico, tranquilo y ecologista" y que su objetivo con esta nueva navegación hacia la Franja de Gaza, como el de todos los detenidos, es "no quedarse de brazos cruzados" y "poner voz" a miles de palestinos que viven recluidos en "un campo de exterminio".

"Hay tanta gente con los brazos cruzados ante lo que está haciendo Israel, que es necesario mantener viva esta causa, que el pueblo palestino pueda vivir en paz", ha reclamado.

La última vez que pudo hablar con su esposo por teléfono fue poco antes de su detención y traslado al puerto israelí de Ashdod y, posteriormente, a la cárcel de Ketziot, en el desierto del Néguev, al sur del país.

Denuncia de trato inhumano

Puig ha criticado con severidad el trato "inhumano" del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, difundido en un vídeo en el que aparece ondeando una bandera israelí y despreciando a los detenidos, que se ven esposados y arrodillados en el suelo.

"Ellos ya sabían lo que les podía pasar, estaban mentalizados, incluso que podían ser torturados; lo vi con horror", ha afirmado la activista, para quien Israel ha pasado "a otro nivel", en el que parece que "el trato humano ya no existe".

A pesar de todo, tanto su marido, jubilado, como otros dos residentes de Menorca detenidos —Lluís Moner y Alonso Santos— "están donde tienen que estar; los palestinos están muchísimo peor", ha subrayado.

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"Parece que ha dejado de salir en los medios", ha lamentado Puig, quien ha recordado que "siguen muriendo palestinos y siguen ocupando sus tierras y sus casas".