Educación oficializa el relevo en el IES Llompart en medio de un claustro extraordinario y la división docente
La Conselleria recurre a la vía extraordinaria para situar al frente del centro a la antigua jefa de estudios de Jaume Salvà, lo hace en un ambiente de desconfianza latente, pese a que un sector del profesorado defiende que la tensión de etapas anteriores "ha quedado atrás"
Redacción
El IES Josep Maria Llompart ha convocado un claustro extraordinario este miércoles con el objetivo de formalizar el nombramiento de Margalida Truyols como directora de cara al próximo curso escolar 2026-2027. Esta designación se materializa a través de la vía del nombramiento extraordinario de la Conselleria de Educación y Universidades, una fórmula con la que la administración autonómica pretende zanjar la crisis institucional que arrastra el instituto de Palma desde finales del año pasado.
La decisión del departamento dirigido por Antoni Vera llega motivada, según fuentes de la propia Conselleria, por la "ausencia de proyectos alternativos". De este modo, Inspección Educativa ha intervenido para otorgar un mandato de un año completo a Truyols, quien asumió la dirección en funciones tras la abrupta dimisión por motivos de salud del anterior director, Jaume Salvà.
A pesar del intento de la administración por proyectar una imagen de normalidad y estabilidad organizativa, el nombramiento de Truyols —quien formaba parte del núcleo duro de la anterior directiva como jefa de estudios— ha evidenciado la fractura que todavía parece persistir en el seno del profesorado. El malestar y la desconfianza siguen latentes en una parte del claustro, que observa con recelo la continuidad de las figuras vinculadas a la etapa anterior, marcada por una polémica evaluación de riesgos psicosociales que reveló altos niveles de tensión interpersonal.
Sin embargo, frente a las voces críticas, un sector del profesorado quiso el martes romper una lanza a favor de la actual gestión y defender la realidad diaria del instituto. A través de un comunicado colectivo, este grupo de docentes asegura que "el clima de trabajo y compañerismo que se vive actualmente en el instituto es positivo y tranquilo". Según defienden, durante los últimos meses tanto la plantilla como el equipo directivo "han dedicado esfuerzo, compromiso e ilusión a mejorar el funcionamiento, la transparencia y la imagen del centro", insistiendo en que la crispación de etapas pasadas "ha quedado atrás".
La Conselleria niega irregularidades
La tensión en el centro también se ha alimentado debido a las denuncias de algunos profesores y exprofesores respecto, por ejemplo, a presuntas anomalías en la gestión del personal. En concreto, los sectores críticos apuntaban a la supuesta contratación opaca de un profesor como jefe de un departamento mientras tenía media jornada como docente de una asignatura y la otra media correspondía a una liberación sindical. Las quejas censuraban que esta fracción de jornada no se ofertara a través de las listas de interinos habituales de la Conselleria para que pudiera optar a ella cualquier otro profesor.
Ante estas acusaciones, Educación niega categóricamente la existencia de cualquier tipo de arbitrariedad en este procedimiento, asegurando que "esta práctica está perfectamente autorizada, precisamente para evitar que falten docentes", dado que la asignatura que -denuncian- cubrió, corresponde a una materia para la cual -apuntan fuentes sindicales- no hay profesores disponibles. Asimismo, desde el departamento educativo han zanjado el asunto afirmando con rotundidad que "no hay ningún tipo de anomalía" en esta contratación, que además ya quedó solucionada el pasado mes de marzo con la incorporación de otro docente internino.
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