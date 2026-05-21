El eclipse de agosto llega al CaixaForum de Palma: talleres, charlas y actividades para prepararse

El CaixaForum Palma se suma a la expectación por el eclipse total de Sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026 con una programación especial pensada para todos los públicos. El centro de la Fundación la Caixa de Mallorca ha organizado varias actividades divulgativas para explicar qué es un eclipse, cómo se produce, por qué es un fenómeno tan excepcional y, sobre todo, cómo observarlo de forma segura.

La propuesta llega en un momento especialmente singular para la astronomía en España. El país será escenario de tres eclipses solares consecutivos: el del 12 de agosto de 2026, el del 2 de agosto de 2027 y el del 26 de enero de 2028. Dos serán eclipses totales y uno será anular. El primero de ellos podrá verse íntegramente desde muy pocos territorios del mundo, entre ellos Baleares.

Una programación para entender el eclipse

Las actividades del CaixaForum Palma arrancarán este mes de mayo y se prolongarán durante varios meses. El objetivo es acercar este fenómeno astronómico de una forma clara, práctica y participativa, tanto a familias como a público escolar y aficionados a la astronomía.

La programación incluye conferencias, talleres y sesiones divulgativas en las que se abordará la parte científica del eclipse, pero también cuestiones de servicio: cuándo se producirá, desde dónde podrá observarse y qué precauciones deben tomarse para mirar al Sol sin riesgo.

Primera cita: la ciencia de los eclipses en la historia

La primera actividad será el 27 de mayo con la charla “La ciencia de los eclipses en la historia”, incluida dentro del curso anual de divulgación de astronomía Ventanas al universo.

La sesión correrá a cargo de Alba Vidal García, del Observatorio Astronómico Nacional, y repasará los principales avances científicos derivados de la observación de eclipses solares a lo largo de la historia. La conferencia prestará especial atención a algunos eclipses observados desde España y a los descubrimientos que han permitido este tipo de fenómenos astronómicos.

Taller familiar: “En busca del eclipse”

Otra de las propuestas destacadas será el taller “En busca del eclipse”, organizado en colaboración con CESAR, el programa educativo de la Agencia Espacial Europea.

En esta actividad, los participantes aprenderán cómo funcionan los eclipses mediante una maqueta del sistema Sol-Tierra-Luna. También construirán un dispositivo de proyección para poder observar el Sol sin riesgos.

El taller está recomendado para niños y niñas a partir de 8 años y también incluirá una actividad con el programa Stellarium, que permitirá localizar el Sol en el cielo en el momento en que la Luna se cruce por delante. Además, servirá para entender por qué los eclipses solo pueden verse desde determinadas zonas del planeta.

El taller se podrá realizar del 8 al 22 de junio para público familiar y del 29 de junio al 31 de julio para público escolar, dentro de los campamentos de verano.

Una conferencia para resolver dudas antes del eclipse

La programación se completará el miércoles 15 de julio con la conferencia “¿A punto para ver el eclipse?”, a cargo del astrofísico Kike Herrero.

La charla estará centrada en explicar de forma sencilla por qué se producen los eclipses totales de Sol, qué los hace tan excepcionales y cómo debe observarse el eclipse del próximo 12 de agosto. La sesión también responderá a las principales preguntas sobre cómo, cuándo y dónde verlo con seguridad.

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Palma, en la zona de totalidad

El eclipse del 12 de agosto de 2026 se producirá justo antes de la puesta de sol. La sombra de la Luna cruzará la península ibérica de noroeste a este y la totalidad podrá observarse desde varias capitales, entre ellas Palma.

Este detalle convierte a la capital balear en uno de los puntos destacados para seguir un fenómeno que despertará una enorme expectación en toda España. Durante un eclipse total de Sol, la Luna cubre completamente el disco solar desde determinadas zonas de observación, lo que permite ver un oscurecimiento del cielo durante unos minutos.

Tres eclipses seguidos en España

El eclipse de agosto será el primero de una serie poco habitual. El 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse total de Sol, considerado especialmente destacado porque ofrecerá la totalidad más larga del siglo XXI, con más de seis minutos en algunos puntos del planeta. En España, la duración máxima observable será de 4 minutos y 48 segundos en Ceuta.

El tercer eclipse llegará el 26 de enero de 2028. En este caso será un eclipse anular, un fenómeno en el que la Luna no llega a cubrir por completo el disco solar y deja visible un anillo luminoso alrededor.