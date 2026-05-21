Crece el número de creyentes en Mallorca: el obispo asegura que los jóvenes se acercan a la fe cristina

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha asegurado esta mañana en un encuentro con periodistas que el número de fieles va en aumento, sobre todo en los últimos años y en especial entre los más jóvenes. Este acercamiento a la fe cristiana se detecta con la presencia de más fieles a las ceremonias religiosas que se celebran en las iglesias.

Taltavull ha reconocido que es difícil de encontrar una explicación a este aumento en la fe de la Iglesia, pero señaló que en los últimos tiempos están apareciendo grupos formados por jóvenes que buscan una respuesta espiritual. “La fe se vive cada día y hacemos que crezca un poco cada día. La fe es el ADN de los cristianos”, señaló el prelado, que insistió en que estos jóvenes que se abrazan a la religión lo que hacen es buscar respuestas a sus pensamientos.

Aprovechando este encuentro con los medios, el obispo también alertó de los discursos políticos que se escuchan, porque muchos de estos dirigentes están utilizando la palabra de Dios en sus propios intereses. Y criticó el ejemplo del rezo que organizó el presidente norteamericano Trump para conseguir la victoria militar en el conflicto que inició en Irán. “La Iglesia no predica ideología, no defiende un pensamiento político. Pero cuidado con los que sí tienen este interés político y quieren utilizar la Iglesia para defender sus intereses”, alertó.

El prelado de Mallorca también criticó la respuesta que ha tenido el gobierno de Israel al tratar de una manera violenta a los voluntarios de la flotilla que pretenden hacer llegar ayuda humanitaria al pueblo de Palestina.

El obispo organizó este encuentro con la prensa coincidiendo con la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales y resaltó la importancia de los medios para transmitir, por ejemplo, el mensaje que pretende dar a conocer la Iglesia y que se basa en los evangelios. “La prensa debe de estar al servicio de la dignidad humana y de los derechos sociales”. El obispo estuvo presente hace unos días en la entrega de unos premios de comunicación que entrega la Conferencia Episcopal, tanto a periodistas, como a determinadas asociaciones.

Taltavull también quiso valorar el fenómeno que ha supuesto la aparición de la inteligencia artificial, tanto en su aspecto comunicativo, como en su labor de herramienta para la sociedad. Recordó que hace unos días el papa León XIV ha publicado su primera encíclica y la ha dedicado precisamente a la inteligencia artificial. El representante de la Iglesia recordó que la IA “suple la relación humana” y alertó que este programa informático "no es creyente", porque funciona a través del análisis de muchos datos. Por ello, si bien defendió el uso de estas herramientas informáticas, el obispo consideró que estos programas siempre deben ser utilizados bajo un control personal.

Taltavull ha anunciado que asistirá a la visita a España, por primera vez, del papa León XIV, que estará presente el mes que viene en Madrid, Barcelona y Canarias. El obispo ha asegurado que quiere vivir de cerca esta primera visita oficial del papa, con el que se reunirá cuando se traslade a Barcelona, junto al resto de representantes de la Conferencia Episcopal. No está previsto un encuentro privado entre Taltavull y su Santidad, aunque Taltavull recordó que ha podido hablar con él en dos ocasiones cuando se ha trasladado a Roma. Detalló que el papa recordó un viaje que realizó a Mallorca antes de su nombramiento y cuando hablaron le trasladó el proceso de beatificación del religioso mallorquín, Francisco Cantarellas, que murió en el año 1968. “Sabía muy bien de lo que le estaba hablando”, señaló el obispo, que reconoció que le gustaría que el papa pudiera realizar un viaje a Mallorca, aunque confesó que no sabía si algún día aceptará la invitación que le hizo en uno de sus encuentros.

En el encuentro con los medios, Taltavull también se refirió a su futuro. Recordó que al cumplir 75 años envió una carta a Roma presentando su renuncia como obispo al tener la edad reglamentaria. Sin

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embargo, que recibió es que debía continuar dos años más como obispo. Sin embargo, desde entonces ha pasado más de tres años y medio y continúa en el cargo. Reconoció que no sabe quién le sustituiré en el cargo, ni cuando se producirá. “Seguiré hasta que así lo digan”, señaló Taltavull, que aseguró que se encuentra en condiciones para continuar dirigiendo la iglesia de Mallorca.