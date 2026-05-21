Balti Picornell, expresidente del Parlament balear, investigado por llamar "nazi" a Jorge Campos

Un juez investiga al expresidente del Parlament balear Balti Picornell por haber llamado en redes sociales "puto nazi" al diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos, por lo que deberá declarar como investigado el 11 de junio.

Ha sido el propio investigado, que presidió el Parlament por Podemos entre 2017 y 2019, quien ha dado a conocer la información este jueves a través de la red social X, en la que ha detallado que está citado a las 10:00 horas en la sección de instrucción del tribunal de instancia de Palma.

"Os lo dejo por aquí antes de que los medios 'fachufos' comiencen a esparcir mierda. Tranquilidad, no estoy involucrado en nada del expresidente Zapatero", ha bromeado quien fue presidente del Parlament dos años, entre 2016 y 2019, por Podemos.

En una publicación previa a la publicada con su citación judicial, ha explicado que todo se remonta a "una fotografía, una historia" y "mucha piel fina", tras lo que ha confirmado la información a una usuaria de la red social X que le preguntó si había sido imputado por "decirle nazi a un fascista".

Después, en la publicación posterior, se reafirmó y explicó que todo se respondía a la "piel fina por parte de un personaje de la ultraderecha española".

Solidaridad de Més per Mallorca

Entre los más solidarios con Picornell a través de las redes sociales, destaca el mensaje del portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

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"Siempre en el equipo de Balti Picornell. Es igual cuándo leas esto porque entre la buena y la mala gente nunca no nos podemos equivocar de bando", ha manifestado.