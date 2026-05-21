Baleares activa las ayudas por la guerra en Irán para pymes y autónomos: permitirán reducir hasta un 94% los costes financieros
La línea extraordinaria del Govern está dirigida a los sectores primario, industrial, construcción y transporte y permitirá formalizar operaciones de hasta 300.000 euros hasta finales de 2026
Redacción
El Govern ha aprobado una nueva línea extraordinaria de ayudas para facilitar liquidez a autónomos y pequeñas y medianas empresas de sectores especialmente afectados por las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio. La medida, incluida dentro del Decreto ley 1/2026 aprobado el pasado abril, incorpora una nueva modalidad dentro de la convocatoria CAIB-ISBA 2026-2027 y contará con una dotación adicional de cuatro millones de euros durante este año.
Según ha explicado la el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, el objetivo es aliviar el impacto del aumento de los costes energéticos, las tensiones internacionales y las dificultades de acceso a financiación que están afectando a parte del tejido empresarial de Baleares.
La convocatoria ha sido publicada este jueves en el BOIB, por lo que las ayudas podrán empezarse a solicitar a partir de mañana.
Qué empresas pueden solicitar las ayudas
La línea está dirigida a autónomos y pymes de cuatro sectores concretos: el sector primario, el industrial, la construcción y el transporte.
El Govern considera que estas actividades son las más expuestas al encarecimiento de costes y a la incertidumbre económica derivada del conflicto internacional.
Qué gastos cubren
Las ayudas servirán para reducir casi por completo los costes financieros asociados a operaciones de liquidez avaladas por ISBA, SGR.
En concreto, la Administración subvencionará: hasta el 100% del coste del aval de ISBA; el 100% de las comisiones de apertura y estudio; y el 90% de los intereses pagados por la empresa beneficiaria.
En términos prácticos, el Ejecutivo autonómico calcula que las empresas podrán rebajar hasta un 94% los costes financieros de estas operaciones.
Importe máximo y condiciones
Las ayudas estarán vinculadas a pólizas de crédito a un año avaladas por ISBA. Cada operación podrá alcanzar un máximo de 300.000 euros y deberá formalizarse antes del 31 de diciembre de 2026.
Las solicitudes tendrán que tramitarse a través de ISBA, que actuará como entidad colaboradora de la convocatoria. Según ha indicado su presidente, Eduardo Soriano, las solicitudes se resolverán en un plazo de entre diez y quince días desde su presentación.
Hasta 75 millones en financiación
La nueva aportación pública de cuatro millones permitirá movilizar, según las estimaciones del Govern, alrededor de 75 millones de euros en financiación empresarial.
La línea extraordinaria se suma a la convocatoria general CAIB-ISBA 2026-2027, presentada en febrero con un presupuesto inicial de 23,23 millones de euros. Tras la ampliación aprobada ahora, la dotación global alcanza los 27,23 millones.
Según ha explicado Costa en rueda de prensa, esta línea de ayudas por la guerra en Irán es la primera de las varias que se irán convocando en esta y en las próximas semanas. "El goteo de convocatorias que saldrán a partir de esta semana y las siguientes será constante hasta que se implanten el 100% de las ayudas previstas pro el Govern", ha explicado el conseller y vicepresidente del Ejecutivo.
En este sentido, ha animado a los autónomos y empresarios de pymes a solicitar las ayudas "para que sobrelleven mejor la situación derivada de la crisis de precios que está afectando a muchas pequeñas empresas de Baleares". "La intención del Govern es que no falte liquidez en ninguno de los sectores afectados", ha remarcado Costa.
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