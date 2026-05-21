Opinión
Armengol pagó pero no cobró
Francina Armengol compró basura covid rechazada por otras comunidades a una trama corrupta según su propio líder, hasta cuatro millones de euros en mascarillas fraudulentas que siguen almacenadas sin haber sido utilizadas jamás. Y sin que la compradora efectuara reclamación alguna. La situación de la presidenta del Congreso es desesperada, por lo que tiene que aferrarse nada menos que a las declaraciones de Víctor de Aldama, el comisionista que tiene como eje vital el derribo de Pedro Sánchez.
El PSOE está tan embarrancado con sus insólitos casos de corrupción que considera un alivio la sentencia de que Armengol pagó por el fraude con fondos públicos, pero no recibió dinero a cambio. Esta exaltación de la colaboración con una trama mafiosa presenta algunas deficiencias. En primer lugar, nadie había sugerido siquiera que la presidenta cobrara por sus evidentes servicios a la trama. En segundo, Aldama reconoce que no habló con Armengol de mascarillas, porque esa tarea estaba encomendada al irreprochable Koldo García, confidente y conseller en la sombra de la titular por entonces del Govern. En tercer lugar, si el PSOE cae arrobado ante el empresario corrupto y lo cree a pies juntillas, también debe conceder veracidad a sus acusaciones simultáneas contra el ministro Ángel Víctor Torres y el expresidente Zapatero. En cuarto lugar, las primeras mentiras de la presidenta del Congreso se sostenían en que lo desconocía todo del contrato en cuestión.
Armengol comisionó basura cara con dinero ajeno, para propiciar así un gran negocio para un batallón de truhanes a quienes ahora concede crédito ilimitado en sus manifiestos sobre corrupción. El PSOE continúa imparable su degradación, gratuita o cobrando.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fin de la tregua en Mallorca: una masa de aire polar dejará lluvias, tormentas y frío en la isla
- Educación abre expediente disciplinario a la cúpula directiva del Centro de Tecnificación de Baleares
- Una funcionaria mallorquina que vive en una autocaravana por la crisis de vivienda: 'A los jóvenes como yo no nos queda otra
- Los promotores inmobiliarios aconsejan a los jóvenes de Mallorca empezar a ahorrar 300 euros al mes
- La directora del Centro de Tecnificación de Baleares no supera la evaluación y será cesada al finalizar el curso
- El aeropuerto de Palma estrena un nuevo acceso al parking exprés de llegadas que no evita los atascos
- 80 personas mayores disfrutan del mar por primera vez en Mallorca: 'Tengo una sensación de capricho y de cumplir un sueño
- Nace 'Petjades', un programa de senderismo en Mallorca para mayores de 60 años