Armengol pagó pero no cobró

Francina Armengol compró basura covid rechazada por otras comunidades a una trama corrupta según su propio líder, hasta cuatro millones de euros en mascarillas fraudulentas que siguen almacenadas sin haber sido utilizadas jamás. Y sin que la compradora efectuara reclamación alguna. La situación de la presidenta del Congreso es desesperada, por lo que tiene que aferrarse nada menos que a las declaraciones de Víctor de Aldama, el comisionista que tiene como eje vital el derribo de Pedro Sánchez.

El PSOE está tan embarrancado con sus insólitos casos de corrupción que considera un alivio la sentencia de que Armengol pagó por el fraude con fondos públicos, pero no recibió dinero a cambio. Esta exaltación de la colaboración con una trama mafiosa presenta algunas deficiencias. En primer lugar, nadie había sugerido siquiera que la presidenta cobrara por sus evidentes servicios a la trama. En segundo, Aldama reconoce que no habló con Armengol de mascarillas, porque esa tarea estaba encomendada al irreprochable Koldo García, confidente y conseller en la sombra de la titular por entonces del Govern. En tercer lugar, si el PSOE cae arrobado ante el empresario corrupto y lo cree a pies juntillas, también debe conceder veracidad a sus acusaciones simultáneas contra el ministro Ángel Víctor Torres y el expresidente Zapatero. En cuarto lugar, las primeras mentiras de la presidenta del Congreso se sostenían en que lo desconocía todo del contrato en cuestión.

Armengol comisionó basura cara con dinero ajeno, para propiciar así un gran negocio para un batallón de truhanes a quienes ahora concede crédito ilimitado en sus manifiestos sobre corrupción. El PSOE continúa imparable su degradación, gratuita o cobrando.