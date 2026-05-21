Air Canada refuerza la conectividad entre Mallorca y Norteamérica con el nuevo vuelo directo de Palma a Montreal

Air Canada y autoridades locales han celebrado junto con representantes del sector turístico y empresarial el lanzamiento de un nuevo servicio directo de verano a partir del 18 de junio entre el Aeropuerto de Palma (PMI) y el Aeropuerto Internacional Montréal-Trudeau (YUL), reforzando la conectividad entre Mallorca y Canadá con el único vuelo directo entre ambas ciudades.

El evento se ha llevado a cabo en el Estadio Mallorca Son Moix al que asistieron Margaret Skinner, directora sénior de Ventas EMEAI de Air Canada, el Sr. Devon Zhang, cónsul de Canadá en España, el Sr. Maël Solen Picard, director del Bureau du Québec Barcelona, el Sr. Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma, junto con autoridades e instituciones locales de Mallorca.

El servicio operará tres veces por semana durante la temporada de verano - de mediados de Junio a finales de Octubre - ofreciendo a los clientes una conexión directa y cómoda entre Mallorca y Canadá en algo más de ocho horas. Los vuelos saldrán de Palma todos los lunes, jueves y sábados, con servicios de regreso desde Montreal los miércoles, viernes y domingos.

Margaret Skinner, directora sénior de ventas, Air Canada, EMEAI, afirmó: “Estamos encantados de lanzar nuestro nuevo servicio directo entre Palma y Montreal, fortaleciendo aún más nuestros vínculos entre España y Canadá. Nuestro objetivo es apoyar el turismo, conectar a amigos, familias y empresas, y facilitar como nunca antes el acceso a la red global de Air Canada. Esta nueva ruta transatlántica lo hace posible, ofreciendo a los clientes una conexión fluida y cómoda.”

A través del hub de Montreal de Air Canada, los pasajeros que viajen desde Palma podrán beneficiarse de conexiones fluidas hacia destinos en Canadá, Estados Unidos y Sudamérica. Ya sea explorando Canadá a través de hubs como Toronto o Vancouver, o viajando más lejos hacia San Francisco, Los Ángeles, Cancún, Bogotá, Mexico todos estos destinos están disponibles mediante una única reserva y una experiencia de conexión sencilla.

Los viajeros con conexión a Estados Unidos vía Canadá también pueden aprovechar las facilidades de preautorización de aduanas e inmigración de EE.UU. en Montreal, lo que les permite llegar a su destino en Estados Unidos como pasajeros domésticos.

El servicio será operado con el Boeing 787-9 Dreamliner de última generación de Air Canada, con tres opciones de cabina: Económica, Premium Economy y la reconocida Signature Class

Los clientes también podrán beneficiarse de Aeroplan, el programa de fidelización de Air Canada, que permite acumular y canjear puntos en la red global de la aerolínea y en una amplia gama de aerolíneas asociadas, con la flexibilidad de combinar puntos y dinero.