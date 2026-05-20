La siniestralidad laboral cae con fuerza en Baleares pese al aumento récord de trabajadores: 3.694 accidentes y cero fallecidos entre enero y marzo

Baleares ha arrancado 2026 con una caída histórica de la siniestralidad laboral. La comunidad registró entre enero y marzo un total de 3.694 accidentes laborales en jornada (3.681 leves y 13 graves), además de 538 accidentes in itinere, según ha explicado la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer. Los datos suponen 250 accidentes menos que en el mismo periodo del año pasado y 40 menos en desplazamientos al trabajo.

El descenso adquiere además una relevancia especial por el contexto económico. La afiliación a la Seguridad Social en Baleares continúa creciendo y, pese a haber "mayores datos de afiliación", la comunidad ha logrado reducir la siniestralidad un 9,37%. "Con mayores datos de afiliación hemos tenido muchos menos accidentes laborales", ha destacado Cabrer, que ha asegurado sentirse "satisfecha con el trabajo hecho" y ha defendido que la tendencia a la reducción "es muy clara".

Uno de los datos más destacados del trimestre es que Baleares no ha registrado ningún accidente laboral mortal entre enero y marzo, frente a los dos fallecidos del mismo periodo de 2025. El Govern considera que se consolida así una "senda muy importante de reducción" que atribuye tanto al trabajo preventivo de las empresas y trabajadores como a las campañas impulsadas por el Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (Ibassal). Desde la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral sostienen incluso que Baleares ha sido la comunidad con mayor reducción del índice de siniestralidad laboral y la tercera autonomía donde más descendieron los accidentes laborales en términos absolutos.

La construcción deja de ser el gran foco negro

La evolución del sector de la construcción concentra buena parte de la atención del Govern. Cabrer ha subrayado que Baleares ya dejó de liderar el año pasado la siniestralidad laboral en este sector y que ahora ocupa el séptimo puesto en España. El dato resulta especialmente relevante porque los accidentes en construcción "siempre suelen ser los más graves". De hecho, el Ejecutivo autonómico vincula directamente la mejora de los indicadores con el aumento de las inspecciones y visitas preventivas realizadas por el Ibassal. "Las visitas están dando sus frutos", ha defendido la consellera, que ha insistido en que la bajada en construcción "está relacionada con las mayores visitas”"realizadas durante los últimos meses.

El Govern prevé intensificar todavía más la vigilancia preventiva durante 2026. El Ibassal se ha marcado como objetivo realizar 1.792 visitas este año, frente a las 1.709 efectuadas en 2025, aunque desde Trabajo no descartan incrementar todavía más esa cifra. La campaña incluye actuaciones específicas en algunos de los sectores considerados de mayor riesgo. Está previsto visitar 200 empresas de construcción en Mallorca, además de 100 industrias dentro de campañas específicas en polígonos industriales centradas en prevención de riesgos laborales. También se realizarán actuaciones en 50 empresas de restauración.

Obras en el aeropuerto de Palma

Uno de los puntos especialmente sensibles será el aeropuerto de Palma, donde se han programado 12 visitas. Cabrer ha reconocido que se trata de actuaciones "muy complicadas" y ha admitido que existen numerosas reclamaciones sindicales, especialmente de CCOO, relacionadas con las condiciones laborales y las altas temperaturas en las obras vinculadas a Aena. Según ha explicado la consellera, el Govern mantiene reuniones con Aena "para controlar lo máximo posible el bienestar de los trabajadores", especialmente ante los problemas derivados del calor en trabajos al aire libre.

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Las campañas preventivas también alcanzarán las obras del antiguo hospital de Hospital Son Dureta, donde se han programado 12 visitas específicas. Además, el Ibassal prevé realizar 200 actuaciones relacionadas con olas de calor y trabajos a la intemperie y revisar 270 planes de trabajo vinculados a prevención laboral. Pese a la mejora de los indicadores, el Govern evita lanzar mensajes triunfalistas e insiste en que el objetivo sigue siendo profundizar en la reducción de accidentes graves y mantener la presión inspectora sobre los sectores con más riesgo. "Continuamos con una senda muy importante de reducción", ha concluido.