Profesores del IES Josep Maria Llompart defienden el "buen ambiente" y replican las críticas a la dirección

La situación en el IES Josep Maria Llompart sigue generando reacciones en la comunidad educativa. Tras hacerse pública la decisión de la Conselleria de Educación y Universidades de prorrogar un año más, mediante un nombramiento extraordinario, el mandato de la actual directora en funciones, Margalida Truyols, un sector del profesorado ha querido salir al paso de las informaciones que apuntan a una persistencia del malestar y a presuntas irregularidades en la gestión del personal del centro.

A través de un comunicado remitido a este diario, un grupo de docentes —que no especifica el número exacto de firmantes y que rubrica el texto de forma colectiva como "Miembros del Claustro del IES Josep Maria Llompart" — ha expresado su firme desacuerdo con la visión ofrecida sobre el instituto por los docentes críticos. Según exponen, su perspectiva "ofrece una visión parcial y alejada de la realidad actual del centro".

Frente a los testimonios de profesores y exprofesores que critican la continuidad del núcleo directivo del anterior director, Jaume Salvà, estos miembros del claustro sostienen una postura radicalmente opuesta. Defienden que "el clima de trabajo y compañerismo que se vive actualmente en el instituto es positivo y tranquilo".

En su escrito, aseguran que "el profesorado trabaja en un ambiente que favorece el diálogo, la colaboración y la construcción conjunta de proyectos educativos". De este modo, intentan desvincular la realidad diaria del instituto de los graves episodios reflejados en la evaluación oficial de riesgos psicosociales que originó la crisis institucional el pasado mes de noviembre.

Pasar página a la etapa anterior

Los firmantes del documento señalan que la atmósfera de tensión que marcó el pasado del centro forma parte del pasado. "Muchos docentes coincidimos en que el ambiente tenso que se podía haber percibido en etapas anteriores ha quedado atrás", señalan de forma explícita.

Muchos docentes coincidimos en que el ambiente tenso que se podía haber percibido en etapas anteriores ha quedado atrás

Asimismo, el comunicado rompe una lanza a favor de la labor realizada desde principios de año. El texto destaca que, a lo largo de los últimos meses, "tanto el profesorado como el actual equipo directivo han dedicado esfuerzo, compromiso e ilusión a mejorar el funcionamiento, la transparencia y la imagen del centro" , con el claro objetivo de situarlo en el lugar que merece dentro de la comunidad educativa.

Por este motivo, el colectivo firmante considera profundamente "injusto que se proyecte una imagen negativa que no solo afecta a personas concretas, sino también al conjunto del centro y a los valores que representa".

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Concluyen insistiendo en la importancia del "buen ambiente de trabajo, el respeto mutuo y el compañerismo" y recordando la necesidad de velar por que "cualquier comunicación pública respete siempre los límites del derecho a la información y la protección de las personas afectadas".