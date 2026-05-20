La Estación Intermodal de Palma vuelve a tener operativas sus diez escaleras mecánicas tras meses de averías

La estación Intermodal de Palma ya cuenta con sus diez escaleras mecánicas completamente renovadas. Este miércoles se han puesto en funcionamiento las dos últimas escaleras de la entrada principal, culminando así una reforma que no se había llevado a cabo desde la inauguración de la estación en 2007. La actuación ha sido dotada con una inversión total de 3,6 millones de euros, con el objetivo es mejorar la accesibilidad, la seguridad y la comodidad de los miles de usuarios que pasan cada día por la estación.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha visitado este miércoles las instalaciones para comprobar el resultado final de las obras junto a responsables del transporte público balear. Durante la visita, ha destacado que la renovación era “necesaria” debido al importante aumento de pasajeros que registra la estación. Según ha explicado, actualmente pasan por la Intermodal ”unas 1.500 personas cada hora y más de 16,5 millones de viajeros al año”, una cifra muy superior a la de 2019, cuando se contabilizaban “alrededor de cinco millones”.

Escaleras seguras y eficientes

Las nuevas escaleras han sido diseñadas específicamente para soportar el gran volumen de tránsito de la estación y cuentan con sistemas inteligentes capaces de detectar incidencias y optimizar el mantenimiento mediante tecnología avanzada. Además, incorporan mecanismos automáticos de seguridad y modos de bajo consumo energético para reducir tanto el gasto eléctrico como la huella de carbono.

La renovación se ha desarrollado por fases para evitar grandes molestias a los usuarios. Las obras comenzaron en noviembre con la sustitución de las cuatro escaleras de la entrada principal y las de acceso a las dársenas de autobuses y andenes de trenes. A finales de febrero entraron en funcionamiento las dos primeras y, desde entonces, el resto se ha ido instalando progresivamente, manteniendo siempre una escalera de subida y otra de bajada operativas.

Con esta actuación, se completa el proceso iniciado el año pasado por Serveis Ferroviaris de Mallorca con la sustitución de las cuatro escaleras de acceso a los andenes de tren y metro.

La Estación Intermodal de Palma finaliza la reforma de sus escaleras mecánicas después de varios meses de incidencias /

Otras reformas

La reforma integral de la estación incluye también otras mejoras, como nuevos baños públicos más amplios y accesibles, la renovación del pavimento para personas con discapacidad visual, una nueva oficina de atención al usuario y un aparcamiento para bicicletas con capacidad para 72 plazas, pensado para fomentar la movilidad sostenible y la intermodalidad.

Además, en los últimos meses ya se habían instalado nuevas pantallas informativas y ventiladores industriales en la terminal de autobuses TIB para mejorar la experiencia de los pasajeros, especialmente durante el verano.