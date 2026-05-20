La educación 0-3 de Baleares estalla con una huelga el 2 de junio ante el "bloqueo" institucional

El conflicto laboral en la Educación Infantil de 0 a 3 años en Baleares ha alcanzado un punto de no retorno. Tras la asamblea celebrada el martes por la Xarxa03, se ha decidido elevar la presión y convocar una jornada de huelga general en todo el sector de las islas para el próximo martes 2 de junio, secundada por CCOO, UGT y STEI.

La convocatoria, que tiene un carácter estrictamente autonómico, pretende canalizar la indignación de un colectivo que se siente "profundamente desatendido". Las organizaciones sindicales denuncian que las patronales y la administración autonómica continúan ignorando las reivindicaciones urgentes de las trabajadoras.

La jornada de protesta del 2 de junio contará con dos grandes movilizaciones en Palma. Según han confirmado fuentes de CCOO, la primera cita tendrá lugar a las 10:00 horas, momento en el que se ha convocado una concentración "delante del Parlament para protestar porque desde la administración se está dando la espalda a sus reivindicaciones".

Ya por la tarde, la protesta se trasladará de nuevo a las calles de Ciutat con una manifestación que arrancará a las 18:00 horas. El recorrido se iniciará en la plaza de España y concluirá frente al Ayuntamiento de Palma, emulando las históricas marchas del sector.

La manifestación se iniciará a las 18 horas en la plaza de España y concluirá frente al Ayuntamiento de Palma

Un conflicto enquistado

Este nuevo escenario de huelga llega tras consumarse el segundo "plantón" consecutivo de las patronales CECEIB y PIMEM en la mesa de negociación. Las empresas se niegan -explican los sindicatos- a constituir el órgano para el primer convenio colectivo autonómico, argumentando que el marco estatal "es suficiente", una postura que CCOO, STEI y UGT tachan de "estrategia de bloqueo sistemático".

Para las centrales sindicales, la creación de este convenio propio es "innegociable" para acabar con la precariedad y corregir "la enorme brecha salarial" que sufren las profesionales en el archipiélago, donde actualmente conviven "hasta siete tablas salariales distintas por realizar exactamente el mismo trabajo pedagógico".

Críticas directas al Govern

El malestar de las educadoras no solo se dirige a los empresarios, sino que apunta directamente al Govern balear. Los sindicatos acusan de "seguidismo" hacia las tesis patronales a la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, y al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, criticando que la gratuidad del ciclo ha beneficiado a empresas y familias, pero ha olvidado a las trabajadoras.

A pesar de que existe una reunión formal fijada para el 25 de mayo en Educación, el anuncio de esta huelga para el 2 de junio demuestra que la paciencia del sector se ha agotado. Las trabajadoras de las 'escoletes' insisten en que no darán "un paso atrás" hasta lograr la dignificación real de una etapa educativa que consideran esencial.