El doctor Carles Recasens ha tomado posesión esta tarde como presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (COMIB) para un segundo mandato al frente de la institución, en un acto en el que ha quedado patente el respaldo del Govern y de buena parte de la cúpula sanitaria de las islas. La consellera de Salud, Manuela García, y el director general del Ib-Salut, Javier Ureña, han acudido al acto junto a responsables de hospitales públicos, entre ellos la gerente de Son Espases, Cristina Granados, además de representantes del sindicato médico y diferentes entidades sanitarias.

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El doctor Carles Recasens toma posesión como presidente del Colegio de Médicos de Baleares en su segundo mandato.

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El doctor Carles Recasens toma posesión como presidente del Colegio de Médicos de Baleares en su segundo mandato.

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El doctor Carles Recasens toma posesión como presidente del Colegio de Médicos de Baleares en su segundo mandato.