CCOO asegura que el convenio de hostelería de Baleares genera más inseguridad entre los fijos discontinuos

CCOO Baleares ha considerado este miércoles que el convenio de hostelería de la comunidad genera una mayor inseguridad laboral entre los trabajadores fijos discontinuos al ampliar las posibilidades de contratación temporal. Así lo ha indicado en rueda de prensa la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Baleares, Carmen Carmona, quien ha detallado que el artículo 7 del convenio supone "un retroceso claro en la estabilidad del empleo", ya que amplía las causas, duración y márgenes de uso de la contratación eventual.

Asimismo, ha incidido en que el acuerdo es "el peor de la historia" del sector y ha presentado una guía en la que el sindicato analiza 26 artículos del convenio y explica por qué decidió no firmarlo en 2025. Carmona también ha destacado que el convenio perjudica a las camareras de piso, ya que aplaza la obligación de las empresas de redactar los estudios de cargas de trabajo hasta diciembre de 2028. Por ello, ha explicado que estas trabajadoras "no sabrán cuántas habitaciones tienen que hacer" hasta dentro de dos años, una situación que, según ha añadido, afecta a su salud laboral y carga de trabajo.

En el caso de las bajas médicas, el sindicato ha afeado que, con el nuevo convenio, la cobertura de los primeros tres días de baja solo se abone una vez cada 12 meses, en vez de cada año natural, como estaba estipulado en el anterior convenio. De esta forma, según CCOO, si un trabajador tuvo una baja en septiembre de 2025 y otra a principios de la temporada de 2026 ya no cobraría esos tres primeros días. El sindicato también ha criticado que el convenio permita sancionar a trabajadores de baja médica si no atienden los requerimientos de la Mutua y que se les retiren los complementos de incapacidad temporal si no aceptan que la empresa controle su baja médica.

La secretaria general ha asegurado que este convenio ha permitido crear una "comisión contra el absentismo laboral" en las empresas del sector, que nace de un "discurso de derechas" y que supone "un retroceso" en los derechos de los trabajadores. También ha señalado que uno de los retrocesos más "graves" ha sido que el descanso semanal deje de ser "colectivo, consecutivo y garantizado", pasando a poder negociarse individualmente. Este punto, según el sindicato, expone a las personas trabajadoras a presiones individuales de sus empleadores y afecta a la conciliación laboral, la salud y la calidad del empleo en general. "No les importa que una persona pueda trabajar en agosto seis días a la semana", ha añadido Carmona.

También ha destacado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que falló a favor de que el premio de jubilación se reconociera teniendo en cuenta la antigüedad real en la empresa, calculada por años naturales e incluyendo también los periodos de inactividad.

Crisis de vivienda

CCOO también ha relacionado el convenio con la crisis de vivienda al denunciar que algunas empresas utilizan el alojamiento de trabajadores como elemento de presión laboral. En este sentido, ha alertado de situaciones de "hacinamiento", con empleados compartiendo habitaciones de hotel, y ha criticado que se plantee el acceso a la vivienda como una contraprestación para asumir más horas o turnos partidos.

La sindicalista ha asegurado que la subida salarial pactada en el convenio no compensa el aumento del coste de vida en Baleares, especialmente en relación con el acceso a la vivienda. Carmona ha defendido que el incremento del 13,5 por ciento acordado para tres años resulta "insuficiente" ante el encarecimiento de la vida en el archipiélago.

CCOO Baleares ha señalado que la subida salarial equivale aproximadamente a un incremento anual del 4,5 por ciento. Asimismo, el sindicato ha criticado que el convenio no incluya una cláusula de revisión vinculada al índice de precios de consumo (IPC), por lo que los trabajadores podrían perder poder adquisitivo si la inflación supera las subidas pactadas.

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La organización también ha alertado de que algunos empleados podrían no notar aumentos reales en sus nóminas por el sistema de compensación y absorción salarial. Según CCOO, los trabajadores que ya cobran por encima del salario de convenio podrían ver neutralizadas las subidas pactadas.