Carles Recasens renueva al frente del Colegio de Médicos de Baleares arropado por el Govern y la cúpula sanitaria de las islas

El doctor Carles Recasens ha tomado posesión esta tarde como presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (COMIB) para un segundo mandato al frente de la institución, en un acto en el que ha quedado patente el respaldo del Govern y de buena parte de la cúpula sanitaria de las islas. La consellera de Salud, Manuela García, y el director general del Ib-Salut, Javier Ureña, han acudido al acto junto a responsables de hospitales públicos, entre ellos la gerente de Son Espases, Cristina Granados, además de representantes del sindicato médico y diferentes entidades sanitarias.

La ceremonia, celebrada en la Real Academia de Medicina de Baleares (Ramib) ante decenas de profesionales, autoridades, familiares y compañeros de profesión, ha arrancado con un emotivo recuerdo al doctor Alfonso Ballesteros, el prestigioso especialista en Medicina Interna fallecido el pasado fin de semana. Los asistentes han guardado un minuto de silencio antes de dedicarle un sentido aplauso.

Recasens ha asumido así oficialmente la presidencia junto a la nueva junta de gobierno del COMIB para el periodo 2026-2030. En su intervención ha defendido una medicina "basada en la conciencia, la responsabilidad y la humanidad" y ha asegurado que la nueva etapa del Colegio será una "promesa colectiva" hacia la profesión y hacia la sociedad. "Prometemos defender la dignidad de nuestra profesión", ha afirmado el presidente del COMIB durante el acto.

El médico ha reivindicado además una visión humanista de la medicina y ha recordado que ejercerla "no significa solo diagnosticar, curar o aliviar", sino también "acompañar el sufrimiento y sostener la incertidumbre".

Más allá de las intervenciones institucionales, uno de los momentos más emotivos ha sido la intervención del hijo del presidente, Marc Recasens, que ha dado un discurso muy personal sobre cómo es crecer en una familia de médicos. "He visto a mis padres preocuparse de verdad por una persona que quizá no volverán a ver nunca, pero de la que se saben el nombre y los apellidos", ha comentado. También ha reivindicado el desgaste emocional que sufren muchos profesionales sanitarios y ha pedido "cuidar a quienes cuidan".

La consellera de Salud, Manuela García, se ha mostrado muy satisfecha y ha tendido la mano al nuevo equipo del COMIB: "Es un honor trabajar juntos", ha asegurado. Entre otras cosas, la responsable autonómica defendió la necesidad de combatir las agresiones a sanitarios desde una posición de "tolerancia cero".

En la ceremonia también han intervenido varias integrantes de la junta de gobierno. La doctora Anna Nekrashevich ha defendido "el profesionalismo médico y la dignidad de la profesión" y ha recordado que "detrás de cada paciente existe una persona que deposita en nosotros su confianza y muchas veces su esperanza".

En la misma línea, la doctora Juana María Pedrosa ha reivindicado el Colegio como "la voz colectiva de los médicos" y un espacio de apoyo mutuo y defensa profesional. La doctora Mercedes Febles, por su parte, insistió en la necesidad de mantener "una medicina basada en el conocimiento científico, pero también en la compasión".

El acto también contó con la presencia del presidente de la Organización Médica Colegial de España (OMC), Tomás Cobo; el presidente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro; el presidente de Adema, Diego González; varios expresidentes del COMIB y varios responsables sanitarios de hospitales y centros públicos de Baleares.

El nuevo mandato de Recasens llega en un momento especialmente delicado para el colectivo médico, marcado por la huelga nacional contra el estatuto marco. Aunque el conflicto no ha protagonizado directamente el acto, la defensa reiterada de la "dignidad" de la profesión y la necesidad de "estar al lado de los médicos" ha estado muy presente durante toda la ceremonia.

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El propio Recasens ha cerrado el acto apelando a preservar "la ciencia, pero también la conciencia y la compasión" dentro del ejercicio médico. "Esperamos estar a la altura de lo que necesita el colectivo", ha afirmado antes de despedirse de los asistentes.