El Balearic Boating Day acerca la náutica y las actividades de los puertos a toda la ciudadanía

Port Adriano ha acogido este miércoles la presentación oficial del Balearic Boating Day, una iniciativa promovida por Balearic Marine Cluster junto a asociaciones empresariales, compañías del sector y administraciones públicas con el objetivo de acercar la náutica a la ciudadanía mediante actividades muy diversas y fomentar una mayor conexión de la sociedad con el mar.

En el acto han participado el conseller de Empresa, Empleo y Energía del Govern, Alejandro Sáenz de San Pedro; el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; el gerente de Balearic Marine Cluster, Pedro Suasi; el presidente de AENIB, Jaume Vaquer; e Isabel Teruel, secretaria de la Asociación de Marinas de Baleares.

Durante su intervención, Pedro Suasi destacó que el Balearic Boating Day “no es una acción puntual ni un simple evento”, sino una respuesta a la necesidad de acercar el mar a la ciudadanía y devolver la náutica a la vida cotidiana de la sociedad balear. Asimismo, subrayó que todavía persiste la percepción de que la náutica “no es para todo el mundo”, una barrera que esta iniciativa pretende romper mostrando alternativas accesibles y abiertas para disfrutar del entorno marítimo.

El gerente de Balearic Marine Cluster agradeció además la implicación de entidades como AENIB, la Asociación de Marinas de Baleares, AECIB, el Ayuntamiento de Calvià y el Govern, así como la colaboración altruista de numerosas empresas del sector que han aportado embarcaciones, motos de agua, tablas de pádel surf, equipos de buceo e instructores especializados.

El Balearic Boating Day se celebra dentro del marco del World Boating Day, una iniciativa internacional que promueve actividades náuticas abiertas en distintos destinos del mundo. Con ello, Baleares refuerza su posicionamiento como uno de los grandes referentes internacionales del sector náutico.La programación se ha desarrollado durante toda la semana en diferentes islas del archipiélago con visitas a astilleros, jornadas de puertas abiertas y experiencias marítimas, culminando este sábado en Port Adriano con el Balearic Boating Festival.

La jornada final ofrecerá actividades gratuitas para toda la familia, entre ellas salidas a vela, experiencias en embarcaciones, deportes náuticos, visitas al histórico velero Rafael Verdera, talleres infantiles, propuestas gastronómicas y espacios dedicados a la formación y al empleo en el sector náutico.

Por su parte, Jaume Vaquer destacó la rápida implicación del tejido empresarial en esta primera edición y aseguró que la iniciativa representa “una oportunidad clave para acercar la náutica a la ciudadanía y seguir fortaleciendo el ecosistema náutico balear”.

Desde Port Adriano, Isabel Teruel valoró la importancia de generar actividades que permitan descubrir las posibilidades que ofrecen los puertos y marinas de Baleares. “Muchas personas disfrutan de la playa, pero no siempre tienen acceso a actividades náuticas. Este evento es una manera de acercarlas al mar y mostrar todo lo que pueden vivir en él”, señaló.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, destacó también el valor estratégico del sector náutico para el municipio y para Baleares, subrayando que este tipo de iniciativas contribuyen a diversificar la oferta turística y reforzar el vínculo entre ciudadanía y mar.

Finalmente, el conseller Alejandro Sáenz de San Pedro felicitó al sector por el trabajo conjunto entre empresas, asociaciones y administraciones, y recordó que la industria náutica balear es “uno de los motores económicos de las islas y un sector con gran reconocimiento internacional”.

Presentación del Balearic Boating Day en Port Adriano / Redacción Digital

Las actividades en Mallorca

En Port Adriano se celebrará el Balearic Boating Festival el 23 de mayo, de 10:00 a 19:00 horas. La jornada incluirá salidas al mar, talleres, actividades náuticas y propuestas gastronómicas para todos los públicos.

En Alcúdia tendrá lugar el Trofeo Alcudiamar los días 23 y 24 de mayo. Se trata de un evento solidario vinculado al deporte náutico que combinará competición y convivencia.

En Palma se organizarán visitas guiadas a STP y Astilleros de Mallorca del 19 al 20 de mayo, donde los asistentes podrán descubrir los procesos de construcción y mantenimiento naval.

Desde Marina Molinar de Levante habrá salidas chárter cero emisiones del 18 al 22 de mayo a bordo de una embarcación 100% eléctrica que recorrerá distintos puntos de la bahía de Palma.

En Club de Mar Mallorca se desarrollará una exhibición de arte el 23 de mayo, de 11:00 a 23:00 horas, centrada en la relación entre el mar y la creación contemporánea.

También en Port Adriano se celebrará el encuentro Vermut Mujeres de la Náutica el 23 de mayo, de 11:00 a 12:30 horas, una cita informal para profesionales y aficionadas del sector.

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Por último, el Club Náutico Arenal acogerá una jornada de puertas abiertas organizada por Freedom Boat Club el 23 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas, donde los visitantes podrán conocer embarcaciones y acercarse al mundo de la navegación.