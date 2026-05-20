Baleares pone en marcha un programa para acompañar a personas con riesgo de suicidio

Baleares ha puesto en marcha un nuevo programa de acompañamiento psicológico para personas con riesgo de suicidio, especialmente pacientes que atraviesan situaciones de sufrimiento grave, enfermedades crónicas incapacitantes o duelos complejos tras la pérdida de un familiar por suicidio.

El proyecto lo ha desarrollado conjuntamente el Ib-Salut y el Hospital Sant Joan de Déu y pretende ofrecer atención psicológica especializada a personas adultas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad emocional. El programa contará inicialmente con una financiación de 40.000 euros y una duración de un año, aunque podrá prorrogarse hasta cuatro años más.

Imagen de grupo en la rueda de prensa de presentación del programa para prevenir el suicidio en Baleares. / CAIB

Según ha explicado esta mañana la consellera de Salud, Manuela García, la idea es intervenir antes de que el sufrimiento derive en una situación extrema. "El suicidio se puede prevenir con acompañamiento", ha defendido en la presentación del convenio hoy en el Parc Sanitari Bons Aires.

El programa estará dirigido principalmente a personas con enfermedades neurológicas o degenerativas, pacientes con dolor crónico persistente, personas con importantes limitaciones funcionales y familiares o allegados que atraviesen un duelo complicado tras un suicidio.

La atención se realizará a través de un equipo de psicólogos de Sant Joan de Déu. Los pacientes serán derivados desde distintos puntos del sistema sanitario y social, como los médicos de familia, unidades de salud mental, hospitales, servicios sociales o emergencias.

La consellera ha puesto como ejemplo a personas con dolores incapacitantes que acaban aislándose progresivamente de su entorno, como podrían ser algunas personas que padecen neuralgia del trigémino. "Dejan de salir, dejan de relacionarse, pierden interés por las cosas que tenían alrededor y empiezan a deteriorarse emocionalmente", ha explicado. En esos casos, los profesionales podrán detectar señales de alarma y derivar al paciente para recibir apoyo psicológico especializado.

La consellera de Salud, Manuela García, esta mañana en la rueda de prensa. / CAIB

García ha insistido en que el objetivo es complementar los recursos ya existentes y evitar duplicidades con otros programas de atención psicológica o postemergencia social que ya funcionan en Baleares. La directora general de Salud Mental, Carme Bosch, ha comentado además que el nuevo servicio ampliará el acompañamiento a familiares y personas cercanas afectadas por un suicidio, más allá del núcleo familiar más directo.

En la rueda de prensa, los responsables han recordado el peso que tiene actualmente el suicidio como problema de salud pública. Según los datos facilitados por la Conselleria, en 2024 se registraron 98 suicidios en Baleares y el 061 activó cerca de 2.000 intervenciones relacionadas con tentativas suicidas, una media de diez al día.

El director del Ib-Salut, Javier Ureña, ha asegurado que el suicidio todavía es "una realidad silenciada" y ha defendido la necesidad de reforzar la detección precoz y el acompañamiento psicológico. "Mirar hacia otro lado ya no es una opción", ha afirmado.

Según han explicado, el nuevo programa se suma a otras iniciativas impulsadas en los últimos años por el Govern en prevención del suicidio, como la incorporación de psicólogos educativos en institutos, la formación específica en la UIB para detectar situaciones de vulnerabilidad emocional o los programas de apoyo a supervivientes y familiares.