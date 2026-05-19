Prohens carga contra el PSOE tras la imputación de Zapatero: "Caerán todos, uno a uno, y pagarán por el daño"

La presidenta del Govern y líder del PP balear, Marga Prohens, ha aprovechado este martes el pleno del Parlament para cargar duramente contra el PSOE y el Gobierno central después de conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Durante un enfrentamiento parlamentario con el portavoz socialista, Iago Negueruela, Prohens ha asegurado que "caerán todos, uno a uno, y pagarán por el daño que están haciendo a España y a los españoles".

La presidenta ha elevado el tono político al final de su intervención y ha dirigido sus críticas directamente al PSOE en relación con el caso Plus Ultra. "Hoy se lo perdono todo, señor Negueruela, porque usted está en shock", ha afirmado desde la tribuna del Parlament. Prohens ha continuado vinculando la situación judicial de Zapatero con la actuación del Ejecutivo central durante la pandemia y el rescate de la aerolínea Plus Ultra. "Es el primer presidente de la democracia imputado por tráfico de influencias, por blanqueo de capitales y por pertenencia a organización criminal", ha señalado.

La líder del Govern ha insistido además en que "esto no va de Zapatero", sino que afecta directamente al conjunto del Ejecutivo que aprobó el rescate de la compañía aérea. "Porque el rescate de Plus Ultra lo aprobó el Consejo de Ministros", ha remarcado. En ese contexto, Prohens ha lanzado una advertencia política al PSOE: "Tiempo al tiempo: caerán todos, uno a uno, y pagarán por el daño que están haciendo a España y a los españoles".

Las palabras de la presidenta han provocado la reacción inmediata de Negueruela, que ha pedido intervenir por alusiones al considerar que Prohens había introducido una acusación directa contra su partido al final del debate. "No he hecho alusión a ningún tema y la presidenta lo saca al final y hace una alusión directa a mi partido", ha protestado el portavoz socialista desde su escaño. Sin embargo, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha rechazado concederle el turno de palabra al considerar que no procedía reglamentariamente la réplica solicitada por el diputado socialista.

Caso Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantenía en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, entre los que se encontrarían la organización criminal y la falsedad documental, según han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.

Fuentes policiales han señalado esta mañana a EL PERIÓDICO que la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) ha puesto en marcha una operación relacionada con estas pesquisas sobre las que se acaba de levantar el secreto. Ha registrado la oficina del expresidente, situada justo frente a la sede socialista de la madrileña calle Ferraz y también varias empresas. Concretamente, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía registra desde pasadas las nueve y media de esta mañana el despacho del expresidente y las mercantiles Grupo de Soft Gestor, Inteligencia Prospectiva y la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav S.L.

Las pesquisas están relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero también se investiga las relaciones de Rodríguez Zapatero con la mercantil Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, en relación con posibles pagos que superaron los 600.00 euros por trabajos de consultoría tanto a él directamente como a través de Whathefav SL. El caso fue asumido a finales del pasado mes de febrero por la Audiencia Nacional tras inhibirse la jueza de instrucción ordinaria que lo investigaba en secreto, María Esperanza Collazos.

Martínez fue detenido el pasado mes de diciembre junto a otros empresarios por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, quien tras recibir una querella de la Fiscalía Anticorrupción imputó inicialmente los directivos de la aerolínea Plus Ultra, por presuntos blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias relacionado con el presunto uso indebido del rescate de 53 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la compañía en marzo de 2021.