Mallorca ampliará su red pública de residencias para mayores hasta las 1.463 plazas

El Consell de Mallorca prevé ampliar su red pública de residencias para personas mayores hasta alcanzar las 1.463 plazas en 2027, lo que supondrá incorporar 618 nuevas plazas respecto a las disponibles al inicio de la legislatura. Así lo han anunciado esta mañana el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, y el presidente del IMAS y conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, durante una rueda de prensa en la que han hecho balance de las actuaciones impulsadas en materia de dependencia y atención residencial en Mallorca.

Según han explicado, cerca de 110 de las nuevas plazas ya están creadas o en funcionamiento, mientras que el resto forman parte de proyectos promovidos o desbloqueados durante los últimos años y que estarán operativos entre 2027 y la próxima legislatura.

La ampliación de la red pública llegará a distintos puntos de Mallorca, especialmente en municipios donde hasta ahora la oferta residencial era insuficiente o inexistente. Entre las actuaciones previstas destacan las residencias de Sant Llorenç, Bunyola y Son Martorell, además del módulo D de la Llar d’Ancians, la reforma de la octava planta de La Bonanova y los proyectos de las Germanetes, en Palma, Miquel Mir, en Inca, y las residencias de Muro y sa Pobla.

Durante su intervención, Galmés ha asegurado que el objetivo de esta legislatura ha sido "dar respuesta a una demanda de la ciudadanía y ampliar de verdad la red pública residencial de Mallorca". El presidente del Consell ha remarcado además que este incremento "no tiene precedentes" dentro de la institución insular y ha destacado el trabajo realizado para reactivar proyectos que permanecían paralizados. "No hablamos solo de más plazas, sino de más tranquilidad para las familias y de una atención más cercana y digna para las personas mayores", ha señalado.

Por su parte, Sánchez ha subrayado el papel del IMAS en la gestión de los recursos y en la incorporación de nuevas infraestructuras a la red pública. "Estas infraestructuras se traducirán en plazas públicas reales al servicio de la ciudadanía", ha afirmado.

Además del aumento de plazas residenciales, el Consell de Mallorca ha destacado el refuerzo económico destinado a las residencias municipales. La institución cubre actualmente el déficit de estos centros mediante una línea de ayudas dotada con 3 millones de euros, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y aliviar la carga económica de los ayuntamientos.