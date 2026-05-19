Israel intercepta el barco de la flotilla hacia Gaza en el que viaja un mallorquín

Israel ha interceptado el barco de la flotilla internacional con destino a Gaza en el que viaja el mallorquín Toni Riera, natural de Sant Llorenç des Cardassar. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la situación de la embarcación ni sobre el estado de sus ocupantes.

Riera relató este lunes a este diario la tensión que se vivía dentro de las embarcaciones tras comenzar Israel a interceptar barcos de la expedición internacional que navega actualmente por el Mediterráneo rumbo a Gaza. El mallorquín viajaba a bordo del Cabo Blanco, una de las embarcaciones que integran la flotilla.

"Salimos de Turquía 53 barcos. Ayer por la noche nos empezaron a interceptar los del Estado israelí y de 53 ya nos faltan 25", explicó entonces en declaraciones enviadas desde alta mar. El activista reconocía también el nerviosismo existente entre los participantes: "Nos tocará, estamos nerviosos. No sabemos lo que pasará".

Según relató, algunos integrantes interceptados previamente les habrían explicado las condiciones en las que fueron retenidos. "Nos han contado que los tuvieron de mala manera en un contenedor. Nos espera un momento muy jodido" afirmó.

Pese a la preocupación, el grupo mantenía su rumbo hacia Gaza: "No tenemos miedo, pero sí estamos preocupados porque nos han contado cómo nos tratan los soldados. Nos han entrenado para guardar calma. Lo pasaremos mal hasta que nos deporten".

Cabe recordar que hace unas semanas el mallorquín Xisco Benítez denunció la situación vivida por su hijo, el inquero Àngel Benítez, integrante de una flotilla de apoyo a Gaza, tras perder el contacto con él durante varios días y conocer posteriormente que se encontraba ingresado en Creta con diversas lesiones. Según relató entonces la familia, el joven aseguró que "lo llevaron a un barco de contenedores preparado como prisión. Le quitaron todo, le dejaron en calzoncillos y le empezaron a pegar patadas y a golpear con la culata del arma".