La huelga de médicos obliga a suspender 54 operaciones y más de 2.400 consultas este martes en Baleares

La segunda jornada de la cuarta convocatoria de huelga médica de este año ha vuelto a dejar hoy impacto en la actividad sanitaria pública de Baleares. Según los datos provisionales facilitados por el Ib-Salut, el paro ha obligado a suspender 54 operaciones, además de 1.547 consultas y pruebas diagnósticas hospitalarias y otras 864 consultas de Atención Primaria.

La jornada ha repetido así cifras similares a las de ayer y ha evidenciado el alcance del conflicto entre los médicos y el Ministerio de Sanidad por la negociación del futuro Estatuto Marco.

El Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL) ha asegurado en un comunicado que el seguimiento de la huelga sigue siendo "importante", especialmente en los hospitales. Según sus datos, el paro ha alcanzado el 90% en Anestesia y en la mayoría de servicios quirúrgicos, alrededor del 80% en Radiología y consultas externas hospitalarias, un 65% entre los médicos internos residentes (MIR) y cerca del 50% en Atención Primaria.

Desde el sindicato destacaron que los porcentajes de seguimiento se mantienen pese al "desgaste acumulado" después de meses de conflicto y a los "elevados servicios mínimos" decretados. "Esto no se para", han señalado.

La huelga forma parte de las movilizaciones impulsadas a nivel estatal por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que reclama un Estatuto Marco propio y mejores condiciones laborales para los facultativos.

Simebal sostiene que el conflicto sigue "abierto" por la falta de una "negociación real" por parte del Gobierno central y reclama la creación de una mesa de negociación interministerial con participación de Sanidad, Hacienda y Función Pública.

El presidente de CESM y SIMEBAL, Miguel Lázaro, ha advertido además de las consecuencias asistenciales que está provocando el paro en toda España. Según ha afirmado el sindicato, las movilizaciones ya han dejado "miles de citas anuladas o postergadas" y un incremento de las listas de espera. "Nos acercamos a los 2,5 millones de pacientes perjudicados", ha asegurado Lázaro en el comunicado.

El sindicato ha pedido disculpas a los pacientes afectados por las cancelaciones y ha defendido que las reivindicaciones buscan "garantizar una sanidad pública sostenible, digna y de calidad".

Además de la huelga, los médicos mantienen convocadas concentraciones diarias en distintos hospitales de Baleares a las 8.30 horas en apoyo a los facultativos que continúan trabajando bajo servicios mínimos.

Simebal también ha llamado a participar en las protestas convocadas este jueves 21 de mayo en distintos puntos del país. En Palma, la concentración se celebrará a las 18.30 horas en la plaza de la Reina, mientras que en Ibiza tendrá lugar a las 11.00 horas frente al Hospital Can Misses.