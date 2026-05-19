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Galmés esquiva el caso Bestard: "Haré declaraciones una vez tengamos los informes"

El presidente del Consell de Mallorca evita pronunciarse públicamente sobre la polémica y asegura que lo hará cuando concluya la investigación interna, aunque ya ha dejado claro a los suyos que tendrá mano dura con su vicepresidente

Imagen de archivo del último pleno del Consell.

Imagen de archivo del último pleno del Consell. / DM

Redacción

Palma

Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, rechaza pronunciarse públicamente sobre el caso Bestard a la espera de conocer los resultados de la investigación interna que determinará cómo el vicepresidente segundo y dirigente de Vox usó hasta dos coches de su departamento con fines personales. Dos semanas después de estallar el escándalo, Galmés se reencontró el pasado jueves con Pedro Bestard en el Palau del Consell en una sesión plenaria que evidenció la ruptura entre ambos, un hecho que, sin embargo, el presidente todavía no se ha decidido a verbalizar ante los medios.

Esta mañana, durante una rueda de prensa celebrada en el Palau, Galmés ha evitado pronunciarse sobre el caso tras ser preguntado por los medios argumentando que solo ofrecerá "declaraciones o juicios de valor" una vez estén elaborados los informes. Cuestionado sobre el estado de los mismos, el presidente ha indicado que, de momento, "no hay ninguna novedad".

En el seno de la institución insular se sabe que a Galmés no le temblará el pulso con su vicepresidente en el caso de que los informes encargados por la institución insular confirmen lo hechos. El presidente ha dejado claro a los suyos que no tolerará comportamientos de este tipo en su equipo de gobierno; de hecho, la práctica totalidad de los consellers insulares han mostrado su indignación en privado por la polémica protagonizada por Bestard.

Bestard, además de vicepresidente conseller de Medio Ambiente y Medio Rural, enfrenta una cuenta atrás que con toda seguridad determinará su futuro político tanto en Vox, su partido, como en el Consell. El dirigente político evidenció durante la Comisión de Transparencia su escasa capacidad argumentativa para defenderse de las acusaciones y entró en contradicciones en varias ocasiones al atender a los periodistas.

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La inverosimilitud de sus declaraciones han dejado estas semanas poco espacio para una defensa creíble y sólida. Manuela Cañadas, portavoz de los de Abascal en el Parlament, ha sido la única miembro del partido que ha salido públicamente a defender a su compañero. En cambio, en el Consell, la distancia entre Bestard y los miembros del grupo de Vox es ya prácticamente insalvable: ejemplo de ellos fue la imagen que se produjo al término del pleno de la semana pasada, cuando Bestard abandonó el Palau completamente solo, dejando atrás a sus colegas de partido, con quienes no llegó a cruzar ni una palabra.

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