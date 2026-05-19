La Fundación Palma Aquarium atribuye a una posible interacción pesquera la muerte de dos tiburones cañabota en la bahía de Palma

La Fundación Palma Aquarium asegura que los dos ejemplares de tiburón cañabota (Hexanchus griseus) hallados muertos entre Illetes y Cala Nova, en Mallorca, presentaban heridas "compatibles con actividad pesquera". El aviso se recibió sobre las 11.30 horas, después de que un particular alertara al 112 tras detectar un animal flotando en el mar. Durante el desplazamiento del equipo de rescate, la Guardia Civil comunicó haber localizado al ejemplar y colaboró en su remolque hasta la zona. Finalmente, con la ayuda del puerto de Cala Nova, el equipo encontró dos animales muertos.

Según ha informado la Fundación Palma Aquarium, se trataba de dos hembras adultas en buena condición corporal. Ambos ejemplares presentaban heridas severas en la región dorsal que habían seccionado la médula espinal, provocando su muerte. La entidad ha señalado que las características de las heridas, causadas por objetos cortantes y realizadas "de forma intencionada", evidencian una interacción humana compatible con actividad pesquera.

Desde la Fundación han explicado que las interacciones entre algunos pescadores y ejemplares de Hexanchus griseus no son infrecuentes en el Mediterráneo. Debido a su gran tamaño y fuerza, estos tiburones pueden quedar enganchados accidentalmente en palangres u otras artes de pesca, causando daños en los aparejos, pérdida de capturas y riesgos para la seguridad de las tripulaciones.

DM

El tiburón cañabota es una especie de gran tamaño y hábitos profundos, considerada una de las especies de tiburón más primitivas que existen actualmente. Aunque suele habitar a cientos de metros de profundidad, en determinadas épocas puede acercarse a aguas menos profundas, aumentando así la probabilidad de interacción con actividades humanas.

Los ejemplares fueron trasladados a Palma Aquarium, donde se realizarán tomas de muestras y estudios científicos para ampliar el conocimiento sobre las poblaciones de tiburones del mar Balear y las amenazas a las que se enfrentan. La Fundación Palma Aquarium subraya además que la gran mayoría de los pescadores desarrollan su actividad de forma responsable, aunque incide en la necesidad de colaboración entre pescadores, científicos, administraciones y organizaciones para compatibilizar la actividad pesquera con la conservación de especies marinas.