La Fundació Miró Mallorca acoge la cuarta edición de ‘La Nit Solidària’ contra el cáncer el próximo 22 de mayo

La Asociación Española Contra el Cáncer en Illes Balears ha presentado este martes la cuarta edición de ‘La Nit Solidària’, una cita benéfica que se celebrará el próximo 22 de mayo en los jardines de la Fundació Miró Mallorca. El objetivo es recaudar fondos para la investigación oncológica y el apoyo a pacientes y familiares.

El evento, que se ha consolidado como una de las iniciativas solidarias de referencia en Mallorca, combinará gastronomía, música y cultura en un entorno emblemático de Palma. De hecho, en la edición anterior, se recaudaron cerca de 60.000 euros destinados íntegramente a proyectos de investigación contra el cáncer.

La Fundació Miró acogerá por primera vez el evento solidario

La presentación ha contado con la participación de representantes institucionales y colaboradores del evento, entre ellos José Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares; Javier Bonet, primer teniente de alcalde y regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma; Antònia Maria Perelló, directora de la Fundació Miró Mallorca; Tomeu Ferragut, director insular de Turismo; José Javier Sanz Fernández, presidente de Ports de Balears; así como representantes de la Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Baleares y de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Durante el acto, Reyes ha destacado que “todo lo recaudado irá dirigido a la financiación para la lucha contra el cáncer”. Por su parte, Perelló, ha señalado que será “la primera vez” que este evento se celebre en las instalaciones de la fundación.

Música, cena y sorteos

La velada comenzará a las 20.00 horas con un cóctel de bienvenida. Después, los asistentes accederán a los jardines de la Fundació Miró, donde tendrá lugar la cena solidaria, acompañada de música en directo y una rifa con regalos aportados por pequeños comercios y establecimientos hoteleros de Mallorca.

La propuesta gastronómica correrá a cargo de chefs de ASCAIB. Su presidente, Koldo Royo, ha adelantado que prepararán “tapas saladas y dulces”, con la participación de tres chefs de la asociación porque consideran que “la lucha contra el cáncer es fundamental”.

Asimismo, la organización habilitará un servicio continuo de transporte desde el aparcamiento de Marivent hasta la Fundació Miró desde las 19.30 horas y hasta el final del evento para facilitar el acceso de los participantes.

Precios y objetivos

El precio de la entrada solidaria será de 50 euros y podrá adquirirse de forma online a través de la web de la Asociación Española Contra el Cáncer o el mismo día del evento en la entrada de la fundación.

Con iniciativas como ‘La Nit Solidària’, la Asociación Española Contra el Cáncer continúa trabajando con el objetivo de alcanzar el 70 % de supervivencia en cáncer en 2030, impulsando proyectos de investigación y ofreciendo atención psicológica, social y sanitaria a pacientes y familiares.