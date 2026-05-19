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Un estudio de la UIB descarta un aumento de la mortalidad vinculado a las picaduras de la avispa asiática en España

Una avispa asiática.

Una avispa asiática. / UIB

EP

Un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha descartado que las picadas de la avispa asiática, una especie invasora en expansión, haya tenido un impacto real sobre la mortalidad en España.

La investigación, publicada en el 'Journal of Medical Entomology', ha revisado las 118 defunciones registradas en España atribuible a picadas de abejas, avispas y abejorros entre 1999 y 2023.

Mediante modelos estadísticos, ha informado la UIB en un comunicado, los autores han podido comprobar que la mortalidad no ha experimentado un aumento significativo en los últimos años en los que la avispa asiática se ha ido estableciendo en España.

Tampoco se han detectado diferencias relevantes entre comunidades con presencia de esta especie invasora y aquellas en las que no ha sido detectada.

El único factor con una ligera tendencia, que no es significativa, fue la edad avanzada, ya que las personas de más de 60 años presentan más vulnerabilidad a reacciones graves a las picadas.

El estudio también recuerda que la especie invasora puede aumentar la frecuencia de sus encuentros con humanos dado que cada vez amplía más su rango de presencia.

Pese a ello, siempre según los investigadores de la UIB, más encuentros no implican necesariamente más mortalidad, ya que esta solo se produce en los casos de anafilaxis grave en personas alérgicas o con múltiples picadas.

"Los resultados muestran que la percepción social del riesgo no siempre coincide con el impacto real. Es esencial comunicar con rigor científico para que la ciudadanía entienda que la presencia de una especie invasora no implica automáticamente un aumento de la letalidad", ha explicado uno de los autores del texto, Cayetano Herrera.

Una de sus compañeras, Mar Leza, ha señalado que el estudio refuerza la importancia de abordar el fenómeno de la avisa asiática desde una perspectiva global que integre la ecología, la salud pública y la comunicación.

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"Aunque representa reto ambiental y económico, especialmente para la apicultura, los resultados demuestran que de momento no ha supuesto un incremento del riesgo de muerte por picadas a gran escala", ha subrayado.

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  • Avispa asiática
  • especies invasoras
  • UIB
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