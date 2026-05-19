Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Serpiente PegueraRCD MallorcaIncendio Pere Garau
instagramlinkedin

Encuentran dos tiburones muertos frente a la costa de Cala Nova, en la bahía de Palma

Agentes del GEAS de la Guardia Civil y personal del Palma Aquarium retiraron los escualos

Encuentran dos tiburones muertos frente a la costa de Cala Nova, en la bahía de Palma

Encuentran dos tiburones muertos frente a la costa de Cala Nova, en la bahía de Palma

DM

Redacción

Palma

Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil y personal del Palma Aquarium han retirado este mediodía dos tiburones que han aparecido muertos flotando en aguas de la bahía de Palma, frente a las costas de Cala Nova. Las primeras hipótesis apuntan a que los escualos habrían muerto atrapados entre las redes de algún pesquero y habrían sido devueltos al mar. Las maniobras de retirada de los tiburones han provocado una gran expectación en el Club Náutico de Cala Nova.

La central de emergencias de la Guardia Civil ha recibido el aviso, sobre las doce del mediodía, de que los tripulantes de una embarcación habían visto un tiburón de gran tamaño muerto, flotando en aguas de la bahía de Palma. Un equipo de agentes del GEAS han acudido al lugar acompañados por especialistas del Palma Aquarium.

Encuentran dos tiburones muertos frente a la costa de Cala Nova, en la bahía de Palma

Encuentran dos tiburones muertos frente a la costa de Cala Nova, en la bahía de Palma

Ver galería

Encuentran dos tiburones muertos frente a la costa de Cala Nova, en la bahía de Palma / DM

Mientras estaban recuperando el tiburón muerto, han descubierto otro más, también sin vida, flotando en las proximidades. Los dos escualos han sido trasladados al Club Náutico de Cala Nova, y de allí al Palma Aquarium, donde serán examinados para tratar de determinar las causas de la muerte. A falta de estas pruebas, las hipótesis apuntaban a que los animales podrían haber quedado atrapados en las redes de algún pesquero, que posteriormente los habría desechado.

Noticias relacionadas

La operación de traslado de los dos tiburones ha provocado una gran expectación entre las personas que se encontraban este mediodía en Cala Nova.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Palma
  • cala Nova
  • tiburones
  • muertos
  • GEAS
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fin de la tregua en Mallorca: una masa de aire polar dejará lluvias, tormentas y frío en la isla
  2. Educación abre expediente disciplinario a la cúpula directiva del Centro de Tecnificación de Baleares
  3. Una funcionaria mallorquina que vive en una autocaravana por la crisis de vivienda: 'A los jóvenes como yo no nos queda otra
  4. Los promotores inmobiliarios aconsejan a los jóvenes de Mallorca empezar a ahorrar 300 euros al mes
  5. Tomás Ripoll, cardiólogo en Son Llàtzer: «La mayoría de afectados por la enfermedad de Andrade son mallorquines de origen»
  6. La directora del Centro de Tecnificación de Baleares no supera la evaluación y será cesada al finalizar el curso
  7. El aeropuerto de Palma estrena un nuevo acceso al parking exprés de llegadas que no evita los atascos
  8. Nace 'Petjades', un programa de senderismo en Mallorca para mayores de 60 años

Encuentran dos tiburones muertos frente a la costa de Cala Nova, en la bahía de Palma

Encuentran dos tiburones muertos frente a la costa de Cala Nova, en la bahía de Palma

Choque por el "fracaso" del Alquiler Seguro: Prohens defiende abrir el programa a grandes tenedores y la oposición denuncia que financia a fondos de inversión

Choque por el "fracaso" del Alquiler Seguro: Prohens defiende abrir el programa a grandes tenedores y la oposición denuncia que financia a fondos de inversión

Un dron vigilará las instalaciones ferroviarias para evitar que los grafiteros pinten los trenes de Mallorca

Un dron vigilará las instalaciones ferroviarias para evitar que los grafiteros pinten los trenes de Mallorca

La compraventa de vivienda usada se desploma en Baleares con una caída del 10,4%

La compraventa de vivienda usada se desploma en Baleares con una caída del 10,4%

Mallorca ampliará su red pública de residencias para mayores hasta las 1.463 plazas

Mallorca ampliará su red pública de residencias para mayores hasta las 1.463 plazas

Muere Fernando Piña Saiz, ingeniero aeronáutico, subsecretario de Aviación Civil con UCD y presidente de AENA

La Fundació Miró Mallorca acoge la cuarta edición de ‘La Nit Solidària’ contra el cáncer el próximo 22 de mayo

La Fundació Miró Mallorca acoge la cuarta edición de ‘La Nit Solidària’ contra el cáncer el próximo 22 de mayo

80 personas mayores disfrutan del mar por primera vez en Mallorca: "Tengo una sensación de capricho y de cumplir un sueño"

80 personas mayores disfrutan del mar por primera vez en Mallorca: "Tengo una sensación de capricho y de cumplir un sueño"
Tracking Pixel Contents