Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil y personal del Palma Aquarium han retirado este mediodía dos tiburones que han aparecido muertos flotando en aguas de la bahía de Palma, frente a las costas de Cala Nova. Las primeras hipótesis apuntan a que los escualos habrían muerto atrapados entre las redes de algún pesquero y habrían sido devueltos al mar. Las maniobras de retirada de los tiburones han provocado una gran expectación en el Club Náutico de Cala Nova.

La central de emergencias de la Guardia Civil ha recibido el aviso, sobre las doce del mediodía, de que los tripulantes de una embarcación habían visto un tiburón de gran tamaño muerto, flotando en aguas de la bahía de Palma. Un equipo de agentes del GEAS han acudido al lugar acompañados por especialistas del Palma Aquarium.

Encuentran dos tiburones muertos frente a la costa de Cala Nova, en la bahía de Palma / DM

Mientras estaban recuperando el tiburón muerto, han descubierto otro más, también sin vida, flotando en las proximidades. Los dos escualos han sido trasladados al Club Náutico de Cala Nova, y de allí al Palma Aquarium, donde serán examinados para tratar de determinar las causas de la muerte. A falta de estas pruebas, las hipótesis apuntaban a que los animales podrían haber quedado atrapados en las redes de algún pesquero, que posteriormente los habría desechado.

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La operación de traslado de los dos tiburones ha provocado una gran expectación entre las personas que se encontraban este mediodía en Cala Nova.