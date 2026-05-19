Un dron vigilará las instalaciones ferroviarias para evitar que los grafiteros pinten los trenes de Mallorca

Serveis Ferroviaris de Mallorca va a vigilar a través de un sistema de drones las instalaciones de Son Rullán, en Palma, con el objetivo de identificar y denunciar a todos los individuos (que son muchos) que se dedican a realizar pintadas en los vagones de los trenes, ocasionando graves pérdidas económicas en la empresa pública. Este sistema de vigilancia ha sido presentado esta mañana por el gerente de SFM, José Ramón Orta, que ha detallado que solo el año pasado la empresa abonó 120 mil euros para reparar los daños ocasionados por las pintadas vandálicas realizadas en los vagones de los trenes que circulan por Mallorca.

Orta detalló que este sistema de drones se encargará de realizar una vigilancia aérea, tanto de día, como de noche, por las instalaciones donde se encuentran los vagones. “Las pintadas vandálicas es uno de los cánceres que sufrimos en el ferrocarril. Es una larga lucha que todas las empresas ferroviarias del país y del mundo estamos luchando. Yo no soy capaz de entender qué placer experimenta esta gente en pintar los trenes”, señaló el gerente de la empresa ferroviaria.

SFM, además del sistema de drones, ha contratado también a un perito calígrafo que está realizando un banco de firmas de los dibujos que se realizan en los vagones, que sirve para identificar al autor de estas pintadas.

El nuevo dispositivo ha empezado a prestar servicio este mes de abril y tiene como principal objetivo refozar a seguridad de las instalaciones. Estos elementos aéreos ayudarán a mejorar la labor que realizan los vigilantes de seguridad.

Los drones disponen de doce cámaras y están dotados de un dispositivo de visión térmica, así como de un potente equipo de altavoces para advertir o disuadir a los grafiteros. Son los mismos equipos que utiliza la Policía para buscar a personas desaparecidas. El equipo contratado permite realizar en una misma noche entre 20 a 25 rondas, ya que suele ser en las horas nocturnas cuando actúan estos individuos. Orta resaltó que se sabe que hay grupos de grafiteros que ofrece premios a los primeros que pintan los trenes y que este fenómeno se produce en la mayoría de ciudades que cuentan con un sistema ferroviario. Los drones sobrevolarán todo el perímetro de la instalación donde están los vagones y se intentará cubrir todos ángulos.

Antes de que se contratara este sistema de seguridad la empresa ferroviaria ya había presentado numerosas denuncias contra los individuos que eran sorprendidos pintando los vagones. El año pasado se pintaron 37 vagones de tren, obligando a reparar casi 400 metros de superficie para que estas piezas ferroviarias pudieran volver a ser utilizadas. Si el año pasado los daños ocasionados por estos artistas callejeros fueron muy graves, este año se vuelve a repetir la misma situación. Hasta el mes de abril ya se habían presentado diez denuncias y el perjuicio económico era de 46 mil euros por las pintadas en 17 vagones.

Desde la empresa ferroviaria se destacó que las pintadas suponen un grave deterioro en el exterior de los trenes, ya que daño tanto la pintura como el vinilado de los vagones.

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Orta explicó que el problema de los grafiteros ha obligado a SFM a reforzar el personal de seguridad en todas las instalaciones, aumentando el número de vigilantes. También se cuenta con un perro que se utiliza durante la vigilancia nocturna en las instalaciones de Son Rullán. Al mismo tiempo, se ha mejorado los cerramientos en toda la instalación y se ha fortalecido los equipos de seguridad y de grabación, aumentando el número de cámaras de vigilancia. El gerente de SFM aseguró que todas las imágenes que capte el dron cuando sorprenda a algún individuo realizando pintadas en los vagones se podrán utilizar como prueba en el juicio.