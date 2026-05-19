La directora en funciones del IES Josep Maria Llompart seguirá al frente del centro el próximo curso tras el nombramiento extraordinario de Educación

La Conselleria de Educación y Universidades ha decidido la fórmula con la que resolverá la dirección del IES Josep Maria Llompart de Palma de cara al próximo curso escolar 2026-2027. Según ha podido confirmar este diario de fuentes del departamento que dirige Antoni Vera, la Administración autonómica recurrirá a un nombramiento extraordinario de un año de duración y la persona elegida para ocupar el cargo es Margalida Truyols, quien fuera jefa de estudios del dimitido Jaume Salvà y que actualmente ejerce como directora en funciones del instituto de Secundaria.

La decisión de la Conselleria supone la continuidad de una parte del núcleo duro del anterior equipo directivo, el cual se vio obligado a renunciar el pasado mes de noviembre tras destapar este periódico las graves denuncias de acoso laboral, humillaciones y abuso de poder ejercidas sobre el profesorado. Aquella crisis se agravó al demostrarse que la dirección ocultó durante nueve meses una evaluación oficial de riesgos psicosociales que revelaba que el 70% de la plantilla se encontraba en "alto riesgo" por el clima interpersonal y que un tercio de los docentes había presenciado violencia psicológica en el centro.

Margalida Truyols, actual directora en funciones del centro. / IES Llompart

Tras la abrupta dimisión de Salvà el pasado mes de enero alegando motivos de salud, Truyols asumió de manera provisional la dirección. Desde la Conselleria explican que la normativa estipula que, ante una vacante imprevista a mitad de curso, "es habitual que el relevo caiga de forma natural en la jefatura de estudios mediante un nombramiento provisional" que, en este caso expira el 30 de junio. Sin embargo, ante la falta de candidaturas alternativas y de proyectos de dirección presentados para el nuevo ciclo, el Departamento de Inspección Educativa intervendrá a partir del 1 de julio mediante la vía extraordinaria, otorgándole a Truyols las riendas del centro por un curso completo.

Desde la Conselleria de Educación justifican esta polémica elección argumentando que "es el procedimiento habitual cuando no existen otros candidatos de consenso dentro del claustro" dispuestos a asumir el desgaste de la gestión. Según ha podido saber este diario, la percepción técnica actual es que el centro ha entrado en una fase de estabilidad organizativa y que el nuevo equipo, que combina la figura de Truyols con perfiles renovados, está funcionando con normalidad.

Las quejas continúan

A pesar de la supuesta calma institucional que defienden algunas fuentes, el malestar y la desconfianza siguen latentes en una parte del claustro. Este diario ha vuelto a recibir quejas detalladas por parte de profesores y exprofesores del instituto, quienes señalan que las dinámicas de la etapa anterior no han desaparecido y acusan a la actual dirección en funciones de "continuar cometiendo irregularidades", entre otros asuntos, en la gestión del personal.

Entre los hechos denunciados más recientes, los docentes apuntan a la contratación opaca de una plaza docente -algo que documentan se solucióno el pasado mes de marzo, pero ocurrió-. Según estas fuentes, el centro mantuvo contratado a media jornada, con fondos propios del instituto, a un profesor como jefe de un departamento, mientras que la otra media jornada correspondía a una liberación sindical. Las quejas censuran que esta fracción de jornada no se ofertara a través de las listas de interinos habituales de la Conselleria para que pudiera optar a ella cualquier otro profesor, una práctica que consideran una "adjudicación arbitraria y al margen de los canales de transparencia obligatorios".

La designación de Margalida Truyols para el curso 2026-2027 perpetúa así la sombra del anterior equipo de Jaume Salvà en la cúpula del IES Josep Maria Llompart, en un escenario donde la Conselleria confía en la vía de la excepcionalidad para estabilizar el centro, mientras los sectores críticos de la plantilla lamentan que se consoliden las mismas figuras institucionales que protagonizaron una de las mayores crisis de convivencia escolar de los últimos años.