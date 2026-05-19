"Algún día me gustaría ser un gran chef y dirigir mi propio restaurante en Mallorca"

Sueñan con convertirse algún día en grandes cocineros y, porque no, si es posible dirigir su propio restaurante o dar las órdenes del equipo de cocina de un hotel. Ahora forman parte del grupo de 23 alumnos que están a punto de terminar el primer curso de cocina que organiza el colegio Sant Pere de Palma, que cuenta con el apoyo de la Fundación Diocesana Ramón Llull y con la colaboración de numerosas empresas turísticas de Mallorca.

Los alumnos recibieron ayer la visita del conseller Antoni Vera, que les animó a formarse antes de iniciar la etapa laboral, ya que de esta forma conseguirán mejores ofertas y una mayor estabilidad. Este curso se caracteriza porque desde el primer momento se entra en contacto con las prácticas, que se realizan en la cocina de un hotel, junto a las clases teóricas, que se celebran en el colegio.

Toni Torres es uno de los alumnos de este curso de cocina, que dura dos años. Sueña, como todos sus compañeros, en ser algún día un gran cocinero, pero mientras tanto se centra en iniciarse dentro de esta profesión, que es una de las más reclamadas en la industria turística. “Me decanté por este curso porque combinaba teoría y practica. Siempre quise ser cocinero y estos estudios cubrían todas mis necesidades”. El estudiante defendió este tipo de modelo de formación y resaltó que, a pese a que es muy joven, “soy consciente de que aquí vivimos del turismo y que hacen falta profesionales de la cocina. Este curso es una gran oportunidad para mí”.

Su amigo y compañero Adrián Fajardo está lleno de sueños y desde muy pequeño, gracias a la influencia de su abuelo, tenía muy claro que se iba a dedicar a la cocina. “Sueño con ser algún día un gran chef de cocina y por eso es muy importante que aproveche estos dos cursos, aunque mi intención es seguir con el siguiente grado superior. Me gustaría algún día tener un restaurante en Mallorca, es mi sueño de pequeño”.

Los profesores explicaron los objetivos del curso / GUILLEM BOSCH

Lucero Abibail es la chica del grupo elegida para explicar lo que le atrajo para apuntarse a este curso. “A mí me gustaba mucho la cocina, pero al principio no sabes si vas a servir para dedicarte a esta profesión. El inicio es complicado porque recibes mucha información práctica y teórica, pero los profesores nos están ayudando mucho. Soy consciente de que el futuro en esta profesión es muy bueno, pero mi objetivo es seguir formándome. Ya habrá tiempo para empezar a trabajar, lo más importante ahora es ir preparándome de cara al futuro”.

Profesores y alumnos de cocina, junto al conseller Antoni Vera / G.Bosch

Kiko Cuesta, el director del colegio Sant Pere, explicó al conseller que el centro buscaba crear un ciclo de formación para dar respuesta a las necesidades del mercado de Baleares, sobre todo en el sector turístico, ya que existen muchas carencias de profesionales. Una de las profesiones que más sufre esta falta de expertos es, en estos momentos, la restauración y la hostelería. Por este motivo, se optó por crear estos estudios, de una duración de dos años, pero que tienen la característica de que combinan teoría y práctica a la vez. La parte teórica se transmite en las clases que reciben en las aulas del colegio y las prácticas en la cocina del hotel MLL de la Playa de Palma. A medida que va avanzando el curso cada vez se dedica más tiempo a las prácticas, para que los alumnos vayan conociendo de cerca los productos y los métodos para cocinarlos.

Este año el curso solo ha incluido a 23 alumnos, que han superado la nota de corte, por lo que muchos chicos no han podido entrar. El objetivo del colegio es que todos ellos terminen estos estudios de formación profesional y continúen formándose a través del segundo ciclo superior, que también durará dos años. Sin embargo, debido a la falta de profesionales que padecen los hoteles algunos alumnos ya están recibiendo ofertas laborales, al menos, para trabajar durante esta temporada.

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El responsable del centro señaló que sin la ayuda de las empresas que colaboran en este proyecto sería imposible seguir con esta combinación entre práctica y teoría, que es la que logra los mejores resultados en el proceso de formación de los futuros jefes de cocina de Baleares.