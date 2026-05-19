Choque por el "fracaso" del Alquiler Seguro: Prohens defiende abrir el programa a grandes tenedores y la oposición denuncia que financia a fondos de inversión

El programa de Alquiler Seguro del Govern volvió este martes al centro del debate político en el Parlament en medio de un duro enfrentamiento entre la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, y los grupos de la oposición, que acusaron al Govern de haber convertido una medida pensada para movilizar pisos vacíos de pequeños propietarios en un mecanismo para beneficiar a grandes tenedores y fondos de inversión. La discusión se ha producido después de que el Govern aprobara recientemente cambios en el programa para ampliar su alcance y permitir también la incorporación de viviendas de grandes propietarios, una modificación que la oposición interpreta como un reconocimiento implícito del fracaso de la iniciativa original.

El portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, carga duramente contra la evolución del programa y recuerda que Prohens presentó inicialmente el Alquiler Seguro como una de las grandes apuestas de la legislatura. Negueruela subraya además la ausencia de la presidenta junto al conseller de Vivienda, José Luis Mateo, durante la presentación de la reforma del programa.

El dirigente socialista insiste en que el Govern aseguró inicialmente que la iniciativa estaba dirigida a pequeños propietarios con miedo a sacar sus viviendas al mercado. "Dijo que no sería para los grandes tenedores sino para quienes tenían miedo de alquilar. Le dijimos que no funcionaría y no ha funcionado, ha sido un fracaso absoluto: solo 82 viviendas".

El debate ha ido elevando progresivamente el tono y ha derivado hacia una confrontación ideológica sobre el modelo de vivienda. Negueruela acusa al Govern de favorecer a los grandes inversores inmobiliarios y de alimentar la especulación en los barrios de Palma y en distintos municipios de Mallorca. "Los que están alquilando y comprando no son pequeños propietarios. Son fondos de inversión los que están comprando en la mayoría de los pueblos y barrios, son los que están especulando", afirma.

El portavoz socialista asegura además que la nueva orientación del programa supone financiar indirectamente a esos grandes actores inmobiliarios. "¿Cuál es su medida valiente? Pues financiar a esos grandes fondos, que no son de aquí, para que compren, echen a los que están viviendo aquí y sigan comprando", denuncia.

Negueruela acusa directamente al Ejecutivo autonómico de estar "forrando a los fondos de inversión" mientras expulsa a los residentes de los barrios. "Su alquiler seguro se ha convertido en una máquina para financiar fondos de inversión cuando lo que necesitaríamos es que les limitase el precio del alquiler a los grandes fondos", sostuvo.

En esa línea, aporta algunos datos sobre operaciones inmobiliarias en Palma para sostener su argumentario. "Más del 12 % de las compras en el barrio de La Soledad de Palma son de sociedades anónimas" y "el 35 % de las compras individuales son de inversores extranjeros", afirma, antes de advertir a Prohens de que "usted les financiará para que sigan comprando más y expulsen a los ciudadanos". "Está haciendo política solo para promotores y fondos de inversión", ha rematado el socialista.

Respuesta de Marga Prohens

Frente a estas críticas, Prohens defiende los cambios introducidos en el programa y acusa al PSOE de mantener una posición contradictoria respecto a los grandes tenedores. La presidenta recordó que los nuevos criterios incorporados por el Govern son similares a los que aplican administraciones socialistas. "Los nuevos criterios del programa de alquiler seguro son exactamente los mismos que pone el PSOE cuando gestiona la vivienda en el País Vasco o los mismos criterios para múltiples propietarios que marca el plan estatal de vivienda de Pedro Sánchez", replica.

La presidenta balear sostiene además que el Govern de Francina Armengol ya impulsó medidas dirigidas a grandes propietarios y recuerda la política de cesión obligatoria de viviendas vacías impulsada durante la pasada legislatura. "Su medida de expropiación a grandes tenedores que fracasó preveía una renta mensual a los grandes tenedores y adelantárselo para que habilitaran la vivienda", señaló.

Prohens defiende que el objetivo prioritario del Govern sigue siendo movilizar vivienda vacía al mercado residencial independientemente de quién sea el propietario. "El objetivo siempre será sacar viviendas vacías a precio asequible, vengan de donde vengan y sean de quien sea", afirma. La líder del Ejecutivo vincula además las dificultades del mercado de alquiler con la legislación estatal en materia de vivienda y ocupación. "Es la herramienta que tenemos mientras no desbloqueen una ley en el Congreso para no proteger la ocupación ilegal", sostiene.

En otro momento de su intervención, Prohens ha elevado el tono político contra el PSOE para asegurar que el Govern actúa condicionado por las normas estatales. "Es la única herramienta que tenemos mientras no se vayan a la oposición y dejen de aprobar leyes de vivienda contra los propietarios", añade.

Críticas de Més

Desde MÉS per Mallorca, el diputado Ferran Rosa también ha aprovechado el debate para cargar contra el programa y lo califica directamente de "auténtico fracaso". El diputado ecosoberanista recuerda que cuando el Govern presentó la iniciativa, en octubre de 2024, prometió entre "2.000 y 3.000 pisos en una primera fase" y que actualmente apenas dispone de 82.

Rosa denunció además la baja ejecución presupuestaria del programa: "Previó 14 millones de euros para los presupuestos de 2025 y ha gastado 280.000 euros: el 2 %".

El diputado de MÉS acusa además al Govern de inflar las expectativas sobre el número de viviendas disponibles. Según apunta, en febrero de 2025 el conseller José Luis Mateo anunció que existían "150 viviendas en proceso avanzado de adhesión y 300 viviendas más con toda la documentación validada", si bien la realidad es que "esos 450 pisos no existían".

El ecosoberanista también critica la tardanza del Govern en modificar el programa para incluir viviendas pendientes de reforma, una posibilidad que el Ejecutivo anunció el verano pasado pero que no ha materializado hasta ahora. "No sé si es que en estos nueve meses han estado muy ocupados pidiendo por favor a los propietarios que no suban los alquileres, llenando Mallorca de cemento o persiguiendo a los más vulnerables", ha ironizado.

Rosa concluye acusando al Govern de haber transformado el Alquiler Seguro en "un programa para subvencionar las reformas, los alquileres y la gestión inmobiliaria a grandes tenedores", además de considerar que el programa es" un fracaso por el mismo motivo que lo es su política de vivienda: porque apuestan ciegamente por favorecer la ganancia de unos pocos a costa del sufrimiento de toda la resta".