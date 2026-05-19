Baleares homenajea a las madres que donan leche para bebés prematuros

Una veintena de madres han recibido esta tarde un homenaje en Palma por una ayuda que, en muchos casos, resulta decisiva durante las primeras semanas de vida de bebés prematuros o recién nacidos hospitalizados: donar leche materna para otros niños que la necesitan.

El acto, organizado por el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares con motivo del Día Mundial de la Donación de Leche Materna, ha reunido en los jardines de la Misericòrdia a familias donantes y también a padres de bebés que han podido alimentarse gracias a esas donaciones. Algunas de esas familias han compartido en el encuentro su agradecimiento a unas mujeres cuya leche fue clave para la recuperación de sus hijos.

Las madres homenajeadas han recibido un diploma y un pequeño obsequio como reconocimiento a un gesto altruista que, aunque poco visible, tiene un impacto directo en la salud de los recién nacidos más vulnerables.

La leche materna donada se destina principalmente a bebés prematuros extremos, especialmente aquellos con un peso inferior a 1.500 gramos, cuando por distintos motivos no pueden recibir leche de su propia madre.

Durante 2025, el Banco de Leche Materna de Baleares registró 85 donantes, 78 de ellas por primera vez. Gracias a sus aportaciones se recogieron 574 litros de leche materna. Tras el proceso de análisis y control microbiológico, casi 442 litros pudieron prepararse para su distribución hospitalaria. Según los datos facilitados por el Banco de Sangre y Tejidos, el 99,3% de la leche superó correctamente todos los controles de seguridad.

En total, el año pasado se distribuyeron 364,75 litros de leche materna en hospitales de Baleares y 152 recién nacidos pudieron beneficiarse de ella.

La consellera de Salud, Manuela García, ha participado en el acto y ha destacado la importancia de estas donaciones para los bebés ingresados. Desde el Banco de Sangre y Tejidos han insistido además en la necesidad de seguir sensibilizando a la población para aumentar el número de donantes.

Una de las novedades de este año es que Ibiza ya cuenta con sus tres primeras madres donantes de leche materna, un paso que permitirá ampliar la red de donación en el archipiélago y facilitar el acceso a este recurso también fuera de Mallorca, han explicado desde el Govern.

En el homenaje también ha participado la asociación APREM, que agrupa a familias de niños prematuros y que ha agradecido públicamente el apoyo que representan estas donaciones para muchos padres durante momentos especialmente delicados.