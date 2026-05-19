Los alumnos del colegio de Son Pisà vuelven a clase después de un mes de protesta por el caso Roldán

Los alumnos del colegio de Son Pisà de Palma han regresado a las aulas después de un mes sin ir a clase en señal de protesta después de la incorporación al centro de Miquel Roldán, el docente condenado por acoso a un menor que actualmente cubre una sustitución en el colegio.

Las asociaciones de familias del CEIP Son Pisà y del CEIP Maria Antònia Salvà, junto con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Mallorca (FAPA Mallorca), se reunieron ayer para valorar la situación generada en el centro. En un comunicado, han explicado que el alumnado ha ido volviendo a las aulas progresivamente, pero remarcan que esta decisión "no significa en ningún caso que consideren resuelta la situación" ni que haya desaparecido la preocupación que existe entre muchos padres y madres.

El caso había provocado una movilización inédita, con decenas de familias que han dejado de llevar a sus hijos a clase para protestar por la presencia del profesor. El malestar se originó después de trascender que Roldán, condenado judicialmente por acosar a un exalumno, se incorporaba como sustituto en el centro. Cabe recordar que aunque la sentencia incluyó pena de cárcel e indemnización, el docente no fue inhabilitado para ejercer. El profesor ahora continúa dando clase en Son Pisà, ya que la baja que cubría se ha prolongado.

En el comunicado que ha difundido la FAPA, las familias insisten en que siguen reclamando "medidas de protección" y advierten de que el problema puede repetirse el próximo curso si no se produce ningún cambio normativo o administrativo.

En este sentido, recuerdan que la modificación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que pretende introducir nuevas restricciones para trabajar con menores, todavía tardará meses en tramitarse.

"Si no se hace ninguna actuación por parte de la conselleria de Educación, el próximo septiembre nos encontraremos exactamente con el mismo problema, sea en este mismo centro o en cualquier otra escuela de Mallorca", advierten. Por eso, las entidades han solicitado una reunión con el conseller de Educación, Antoni Vera, para exigirle "decisiones valientes" y reclamar que "el interés superior del menor" se sitúe "en el centro de cualquier actuación". "La seguridad de los niños en los centros educativos debe ser una prioridad irrenunciable", señalan las asociaciones en el comunicado conjunto.

La condena ha abierto un debate sobre los límites legales para impedir que los docentes condenados por determinados delitos puedan trabajar con menores cuando no existe una inhabilitación expresa. En las últimas semanas, Educación ha defendido que la comunidad autónoma no puede apartar al profesor mientras la legislación estatal no cambie.

Con todo, pese al regreso progresivo a las aulas, las familias dejan claro que el malestar continúa y que seguirán movilizándose para reclamar cambios que eviten que vuelvan a repetirse situaciones similares en otros centros educativos de las islas.