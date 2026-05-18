Los promotores inmobiliarios aconsejan a los jóvenes de Mallorca empezar a ahorrar 300 euros al mes

Empezar a ahorrar a partir de este momento 300 euros cada mes. Este es el consejo que el presidente de la asociación balear de promotores inmobiliarios (Proinba), Oscar Carreras, lanza a los jóvenes de Mallorca, con el objetivo de que en un plazo de unos cinco años puedan acceder a la compra de las «miles» de viviendas de precio limitado que van a comenzar a construirse en ese plazo en los terrenos urbanizables de Palma, que se van a desarrollar en los denominados Proyectos Residenciales Estratégicos que ha impulsado el Govern.

Carreras destaca que en esos espacios (cita el caso de Palma porque es el municipio en el que su impulso es más evidente) al menos la mitad de las viviendas que se van a desarrollar deben de ser protegidas, lo que supone que en las de precio limitado este va a moverse entre los 180.000 y los 300.000 euros.

El presidente de los promotores inmobiliarios de las islas subraya que mediante el ahorro de esa cantidad en esos cinco años pueden acumular el 10% del valor de la vivienda, lo que les permite acceder a su compra sobre plano, dejando los dos años posteriores que se estiman para completar la edificación para conseguir el 10% restante que no se ve cubierto por el préstamo hipotecario.

Oscar Carreras, presidente de Proinba / M. Mielniezuk

Además, recuerda que existen también líneas de aval del Govern y un número creciente de medidas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda para los jóvenes.

Para ello, reclama que se recupere la mentalidad del «ahorro» que imperaba en los años 60 y que facilitaba el posterior acceso a una residencia.

No más del 30% del salario

Carreras reconoce que para jóvenes que están residiendo en pisos de alquiler resulta difícil alcanzar ese ahorro de 300 euros mensuales debido a los elevados precios del citado mercado, que dejan poco margen para poder generar reservas económicas, pero en el caso de los que viven en domicilios familiares, recuerda que esa cantidad sugerida no supone más del 30% de los ingresos recomendado para destinar a la adquisición de un inmueble incluso en el caso de los salarios mileuristas.

Además, subraya que si ese nivel de ahorro se consigue en cada uno de los dos miembros de una pareja, en esos cinco años incluso se puede disponer de una bolsa que alcance el 20% del precio del inmueble que no queda cubierto por el préstamo hipotecario (este se limita al 80% del valor del inmueble).

Oscar Carreras lanza esta recomendación debido a que mientras que algunas medidas impulsadas por el Govern, como la transformación de locales comerciales en residencias de precio limitado, están aportando viviendas al mercado con cifras positivas aunque limitadas, el desarrollo de los planes residenciales estratégicos (PRE), cuyo principal impacto se espera en Palma, va a permitir que «cientos, e incluso miles» de pisos se edifiquen durante los próximos años con precios limitados que se van a mover entre los 180.000 y los 300.000 euros dependiendo del número de habitaciones que incluyan.

Freno de la Administración

Aunque la creación de los citados PRE marca unos plazos para su desarrollo, el presidente de los promotores de las islas lamenta el freno que está suponiendo su paso por la Administración debido a los problemas de escasez de personal que esta registra, de ahí que no oculte su preocupación en relación con este punto.

Los promotores valoran los resultados que se están consiguiendo con las ECU en Palma o Manacor / M. Mielniezuk

Por contra, valora muy positivamente los resultados que se están consiguiendo con otra iniciativa del Ejecutivo autonómico, como es la autorización para que operen en el archipiélago las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), organismos privados que se ocupan de agilizar los trámites para la puesta en marcha de un proyecto, aunque los Ayuntamientos se reservan la posibilidad de revisar posteriormente estas actuaciones.

Carreras pone de relieve que en los municipios donde ya se ha aceptado la participación de las ECU, como Palma o Manacor, el plazo para la obtención de las licencias se ha reducido de una forma muy considerable, aunque todavía es limitado el número de proyectos residenciales que recurren a esta vía.