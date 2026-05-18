El PSOE mueve ficha para blindar por ley que las enfermeras puedan dirigir centros de salud en Baleares

El PSOE ha movido ficha en plena polémica por la sentencia que obliga a cesar a Neus Salas como directora del centro de salud de Manacor por ser enfermera y no médica. Los socialistas han presentado una enmienda para modificar la normativa autonómica y dejar expresamente recogido que las enfermeras también puedan dirigir centros de salud en Atención Primaria.

Este lunes han repartido la propuesta a los grupos parlamentarios para intentar incorporarla al proyecto de ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que se debate mañana en la comisión de Hacienda. Sin embargo, para que la enmienda pueda entrar finalmente en el debate necesitaría el apoyo unánime de todos los grupos.

Este movimiento del PSOE se produce una semana después de que el Ib-Salut y el Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares (COIBA) anuncien recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que avaló el criterio del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y concluyó que la dirección de una zona básica de salud debía recaer en un médico.

Ahora, el PSOE plantea cambiar directamente el decreto autonómico que regula los equipos de Atención Primaria. La enmienda modificaría el artículo 30 del Decreto 39/2006 y establece que al frente de cada equipo podrá situarse un "director o directora de zona" escogido entre profesionales sanitarios de los grupos A1 y A2 con competencias acreditadas en gestión. En la práctica, eso incluye tanto a médicos como a enfermeras.

El texto también incorpora uno de los argumentos que más han repetido las enfermeras estas semanas: diferenciar las funciones de gestión de las competencias estrictamente clínicas. Para ello, la propuesta crea figuras de coordinación técnica diferenciadas para Medicina, Enfermería y Admisión.

Así, si la persona que ocupe la dirección del centro no pertenece al ámbito médico, deberá existir obligatoriamente una coordinación médica. Y ocurrirá lo mismo con Enfermería cuando el director no proceda de esa disciplina.

La sentencia que cuestiona la dirección de Neus Salas ha generado una reacción unánime dentro del sector de la enfermería en Baleares (y también en la península). En las últimas semanas se han organizado reuniones multitudinarias, concentraciones y comunicados conjuntos entre el COIBA, SATSE y asociaciones científicas, que denuncian que la resolución judicial supone un "retroceso" para el liderazgo enfermero y defienden que la gestión sanitaria no debe depender únicamente de la titulación de origen.

Uno de los argumentos más repetidos por las enfermeras era que el problema de fondo no era la capacidad de gestión de Salas, sino la ausencia de una estructura organizativa clara que separara las funciones médicas de las puramente directivas.

La enmienda presentada ahora por el PSOE va en esa línea y habla de "liderazgo estratégico", de equipos "interdisciplinares" y de garantizar "la autonomía de cada disciplina profesional". En todo caso, la modificación de la normativa tendría que superar todavía el trámite parlamentario. El primer paso se podría dar mañana.