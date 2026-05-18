Prohens reivindica el respeto y la libertad en el Día Internacional contra la LGTBIfobia

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, reafirmó ayer el compromiso del ejecutivo autonómico con «el respeto, la igualdad y la dignidad de todas las personas», con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. En un mensaje difundido en sus redes sociales, la dirigente popular defendió que «amar a quien quieras, ser quien eres y vivir en libertad nunca debería ser motivo de discriminación ni de miedo». La presidenta balear añadió además que el archipiélago debe seguir construyéndose como una comunidad «donde la diversidad es motivo de orgullo y convivencia».

El Govern reiteró su compromiso «firme» frente a cualquier forma de odio o agresión por motivos de orientación sexual y defendió la necesidad de mantener una política de tolerancia cero ante los delitos de odio. La conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia condenó ayer en una nota cualquier forma de discriminación o violencia hacia el colectivo LGTBI e insistió en la importancia de denunciar este tipo de conductas.

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El Govern subrayó que seguirá trabajando para prevenir y erradicar la LGTBIfobia y garantizar que todas las personas puedan vivir «con libertad y sin miedo» en Balears. La Conselleria recordó que destinará un total de 590.000 euros en subvenciones durante 2025 y 2026 para financiar proyectos relacionados con la diversidad sexual y de género y la lucha contra la discriminación.